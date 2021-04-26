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Racismo

Faustão afirma que denúncia de João Luiz fez brasileiro 'cutucar a ferida'

O apresentador recebeu o professor e o ex-BBB Caio neste domingo, 25

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:22
Fausto Silva entrevista João Luiz Pedrosa no Domingão do Faustão
Fausto Silva entrevista João Luiz Pedrosa no Domingão do Faustão Crédito: Reprodução / TV Globo
Fausto Silva recebeu os eliminados da semana do Big Brother Brasil 21 para a entrevista no Domingão do Faustão, neste domingo, 25. Ao lado de Caio Afiune, João Luiz Pedrosa, 24, ganhou destaque por ter exposto um caso de racismo durante o reality show da Rede Globo.
Na ocasião, o participante Rodolffo Matthaus comparou o cabelo do professor de geografia com a peruca de homem pré-histórico usada na fantasia do Monstro. João Luiz desabafou sobre o ocorrido durante o Jogo da Discórdia, levantando a questão que, mesmo parecendo brincadeira, é racismo e não deve ser aceito.
"O fato de não ser a intenção também machuca, também magoa", afirmou o professor no Domingão. O apresentador concordou com ele: "O inferno está cheio de bem-intencionados e mal-intencionados".
Faustão, 70, destacou o impacto que teve no público a atitude do professor, de expor como se sentiu. "Não é besteira, para a pessoa é um tremendo problema. E no caso dele [João], reagiu com educação e fez a sociedade brasileira cutucar a ferida", disse o apresentador.
O professor contou que depois que saiu do confinamento do programa, pode ver o efeito que o episódio teve. "Eu consigo ver agora, aqui de fora, como as pessoas realmente pararam para pensar, pararam para refletir sobre essa questão, que é muito séria e está todo dia aí na nossa porta e as pessoas continuam vivendo e ainda vão continuar. E o que a gente tem que fazer é não deixar isso acontecer."
Faustão concluiu incentivando João Luiz. "Não perca esse sorriso, porque o Black Power brasileiro vai vencer um dia. Tem que vencer!"

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