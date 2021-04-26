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Reta final

"BBB 21" registra recorde de audiência em dia da eliminação de Viih Tube

O programa bateu 31 pontos de audiência e 51% de participação dominical no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o reality igualou seu recorde aos domingos

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 17:46
Viih Tube no BBB 21
Viih Tube foi a 13ª eliminada do BBB21, com 96,69% dos votos Crédito: Reprodução/TV Globo
O Big Brother Brasil 21 registrou no último domingo (25) a melhor audiência dominical desde 2009 com a eliminação de Viih Tube e a formação do paredão, com Camilla de Lucas, Arthur e Pocah na berlinda.
Nesta reta final, o programa bateu 31 pontos de audiência e 51% de participação dominical no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o reality igualou seu recorde aos domingos com 28 pontos de audiência e 50% de participação.
Dois anos atrás, o reality show da Globo via os números de audiência em queda e a estreia do BBB de 2019 teve a menor média de audiência da história do programa. No ano seguinte, com o confinamento de todos do lado de fora do reality, o BBB teve recordes de audiência na TV.
Mas onde mais cresceu foi na internet -as menções do programa no Twitter cresceram dez vezes em comparação com a edição anterior.
Nessa rede social, entre janeiro e fevereiro deste ano, 2,8 milhões de usuários diferentes mencionaram o BBB, com 41,4 milhões de publicações sobre o programa, de acordo com dados da plataforma de monitoramento Buzzmonitor. Na TV, a média de audiência tem sido de 5,5 milhões de pessoas e o pico foi de 8,1 milhões, na Grande São Paulo.
Hoje em dia, mesmo que muitos não assistam a um aparelho televisivo, eles acabam consumindo o seu conteúdo, de uma forma ou de outra.
Vale ressaltar que uma comparação direta entre audiência na TV e no Twitter será sempre incompleta porque as dinâmicas dos usuários são diferentes nas duas mídias. Enquanto na TV o espectador é passivo, na internet ele pode interagir com um conteúdo sem deixar rastros para cálculo de audiência, como hashtags ou likes.
Além disso, a métrica mais usada pelo Twitter é o número de menções a determinado assunto, e não o número de usuários, sendo que um mesmo perfil pode publicar a mesma hashtag em diversas postagens diferentes.
Segundo Adriana Amaral, pesquisadora especialista em estudos de fãs e professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a maior parte do que está nos memes e nos GIFs vem de séries, filmes e novelas.
O seu ciclo de vida costuma começar no Twitter, depois são replicados, printados e copiados em outras redes sociais. Os memes mais parrudos acabam chegando à televisão, fechando o "ciclo de vida do meme". "As pessoas brincam que um meme morre quando passa no Fantástico", diz a professora.

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