BBB 21: Viih Tube diz que jogou demais e passou do ponto no reality

Viih Tube deixa o BBB 21 com grande rejeição Crédito: Reprodução/ TV Globo

Eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos neste domingo (25), Viih Tube disse que não imaginava que o jogo que ela estava fazendo dentro da casa tinha repercutido tanto com o público. "Joguei até demais, passei do ponto. Amiga de todo o mundo não dá né", afirmou ela em entrevista ao Mais Você, na manhã desta segunda (26).

Em tom de brincadeira, ela também disse: "O banho já foi tomado". Nas redes sociais, internautas comentavam que a sister não gostava de tomar muito banho dentro da casa. "Vou falar a real, é uó tomar banho com câmeras te mostrando. Eu odiava tomar banho lá", afirmou.

Ela acrescentou que no banheiro reservado existia um chuveirinho e que ela se sentia mais à vontade para se lavar no local, longe das câmeras. "Era um banho de gato", admitiu. "Eu fazia assim: um dia tomava um banho de gato, um dia banho normal, e assim eu poupava de mostrar as minhas partes íntimas", explicou.

Questionada sobre os memes que fizeram sobre ela, a youtuber encarou com bom humor. "Sabe o que é pior? Se eu fosse o público, eu faria a mesma coisa", disse. Viih Tube também afirmou que o público do BBB é muito justo. "Achei justo o que fizeram", disse ela sobre a sua eliminação.

Questionada por Ana Maria Braga sobre o fato de sempre correr para ser a primeira a abraçar quem conquistava o líder, ela admitiu: "Não precisava".

"Chegou num ponto que era muito natural para mim as coisas, não sei explicar. Foi muito sincero que eu gostava da galera. Nunca menti para eles, só que passei do ponto", completou.

A youtuber falou também que errar de propósito na Prova do Líder para beneficiar Gil foi o momento em que ela menos agiu como jogadora. "Foi um momento de cumplicidade. Achei que não ia fugir do Paredão. Foi mérito dele, a chance de eu perder era grande", disse.

Sobre Juliette, Viih Tube disse que considerava ela uma irmã mais velha, mas que tem consciência que a relação ficou tóxica em determinado momento. "Eu não estava fazendo bem para ela, tenho certeza disso", afirmou. ​

Ela acrescentou que ficou muito feliz pela maquiadora ao saber do sucesso dela fora da casa. Juliette tem 22,3 milhões de seguidores no Instagram, número superior ao de Viih, que já era famosa na internet, e soma atualmente 18,8 milhões de seguidores.

"Ela merece muito. Ela não vai nem acreditar, ela vai ter um treco", afirmou. "Minha torcida vai para ela. Eu realmente tenho menos [seguidores], mas eles vão ajudar ela a ficar e a ganhar", completou. Ela ainda disse não saber como Juliette a aguentou por tanto tempo. "Ela é muito boa mesmo."

Em uma dinâmica proposta por Ana Maria, Viih deu a sua opinião sobre cada um dos participantes que restam no BBB. Ela disse achar Camilla muito sensata. Já sobre Gil, a youtuber afirmou que no começo teve dificuldade de entender as intenções do doutorando em economia, mas depois ficou apaixonada pelo brother.

Indagada sobre Arthur, Viih disse ter ficado com um "leve ranço" dele por causa do relacionamento do instrutor de crossfit com Carla Diaz. Segundo ela, o problema se resolveu no fim da competição.