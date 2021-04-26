Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande rejeição

BBB 21: Viih Tube diz que jogou demais e passou do ponto no reality

"Joguei até demais, passei do ponto. Amiga de todo o mundo não dá né", afirmou ela em entrevista ao Mais Você, na manhã desta segunda (26).

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 12:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 12:21
Viih Tube usa lenço na cabeça
Viih Tube deixa o BBB 21 com grande rejeição Crédito: Reprodução/ TV Globo
Eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos neste domingo (25), Viih Tube disse que não imaginava que o jogo que ela estava fazendo dentro da casa tinha repercutido tanto com o público. "Joguei até demais, passei do ponto. Amiga de todo o mundo não dá né", afirmou ela em entrevista ao Mais Você, na manhã desta segunda (26).
Em tom de brincadeira, ela também disse: "O banho já foi tomado". Nas redes sociais, internautas comentavam que a sister não gostava de tomar muito banho dentro da casa. "Vou falar a real, é uó tomar banho com câmeras te mostrando. Eu odiava tomar banho lá", afirmou.
Ela acrescentou que no banheiro reservado existia um chuveirinho e que ela se sentia mais à vontade para se lavar no local, longe das câmeras. "Era um banho de gato", admitiu. "Eu fazia assim: um dia tomava um banho de gato, um dia banho normal, e assim eu poupava de mostrar as minhas partes íntimas", explicou.
Questionada sobre os memes que fizeram sobre ela, a youtuber encarou com bom humor. "Sabe o que é pior? Se eu fosse o público, eu faria a mesma coisa", disse. Viih Tube também afirmou que o público do BBB é muito justo. "Achei justo o que fizeram", disse ela sobre a sua eliminação.
Questionada por Ana Maria Braga sobre o fato de sempre correr para ser a primeira a abraçar quem conquistava o líder, ela admitiu: "Não precisava".
"Chegou num ponto que era muito natural para mim as coisas, não sei explicar. Foi muito sincero que eu gostava da galera. Nunca menti para eles, só que passei do ponto", completou.
A youtuber falou também que errar de propósito na Prova do Líder para beneficiar Gil foi o momento em que ela menos agiu como jogadora. "Foi um momento de cumplicidade. Achei que não ia fugir do Paredão. Foi mérito dele, a chance de eu perder era grande", disse.
Sobre Juliette, Viih Tube disse que considerava ela uma irmã mais velha, mas que tem consciência que a relação ficou tóxica em determinado momento. "Eu não estava fazendo bem para ela, tenho certeza disso", afirmou. ​
Ela acrescentou que ficou muito feliz pela maquiadora ao saber do sucesso dela fora da casa. Juliette tem 22,3 milhões de seguidores no Instagram, número superior ao de Viih, que já era famosa na internet, e soma atualmente 18,8 milhões de seguidores.
"Ela merece muito. Ela não vai nem acreditar, ela vai ter um treco", afirmou. "Minha torcida vai para ela. Eu realmente tenho menos [seguidores], mas eles vão ajudar ela a ficar e a ganhar", completou. Ela ainda disse não saber como Juliette a aguentou por tanto tempo. "Ela é muito boa mesmo."
Em uma dinâmica proposta por Ana Maria, Viih deu a sua opinião sobre cada um dos participantes que restam no BBB. Ela disse achar Camilla muito sensata. Já sobre Gil, a youtuber afirmou que no começo teve dificuldade de entender as intenções do doutorando em economia, mas depois ficou apaixonada pelo brother.
Indagada sobre Arthur, Viih disse ter ficado com um "leve ranço" dele por causa do relacionamento do instrutor de crossfit com Carla Diaz. Segundo ela, o problema se resolveu no fim da competição.
Situação semelhante aconteceu com Fiuk, afirmou a sister, por causa da relação conturbada do ator com Thaís. "Ficou insuportável..e eu me afastei dele porque ela era a minha amiga". Por fim, em relação a Pocah, Viih Tube brincou que a cantora virou a sua "mãe no primeiro dia".

Veja Também

"Dessa vez, vou orar para ele chegar na final", diz mãe de Arcrebiano sobre 'No Limite'

Gil e Fiuk se beijam e pulam pelados na piscina no BBB 21

Gilberto é o novo líder do BBB 21; Camilla, Pocah e Arthur estão no Paredão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados