Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo

Hotel de luxo é inaugurado dentro do Palácio de Versalhes

Diárias custam a partir de R$ 10 mil e incluem mordomo à disposição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 16:36

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:36

Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes Crédito: Le Grand Contrôle
Agora já é possível se hospedar dentro do Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Na última terça (1º), foi inaugurado o hotel Le Grand Contrôle, que fica nas dependências do palácio.
As diárias, que custam a partir de EUR 1.700 (R$ 10.483), incluem mordomo à disposição e passeios privativos pelo palácio e seus jardins.
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes Crédito: Le Grand Contrôle
O edifício que abriga o hotel foi construído em 1681 pelo arquiteto Jules Hardouin-Mansart, ícone do classicismo francês. Do reinado de Luís 15 (1715-1774) ao de Luís 16 (1774-1792), o prédio funcionou como Ministério das Finanças e hospedou a elite política e cultural europeia.
Em 1857, as instalações ficaram sobre a responsabilidade do Exército e foram transformadas em refeitório de oficiais, que foi desativado em 2004.
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes Crédito: Le Grand Contrôle
Em 2016, o grupo Airelles, que administra hotéis de luxo na Europa, firmou um contrato para comandar o Le Grand Contrôle. A restauração do prédio foi feita pelo arquiteto e designer de interiores Christophe Tollemer em parceria com Emmanuelle Vidal-Delagneau, especialista em herança e arte francesa.
O hotel tem 14 quartos, que receberam o nome de personalidades que tiveram alguma relação com edifício. Uma das acomodações, por exemplo, foi apartamento do ministro da Finanças Jacques Necker, figura importante da Revolução Francesa. A suíte, que acomoda duas pessoas, tem 120 metros quadrados e teto com 4 metros de altura.
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes Crédito: Le Grand Contrôle
O restaurante do hotel é comandado por Alain Ducasse, chef com maior número de estrelas do guia Michelin no mundo.
Segundo o grupo Airelles, o jantar é um evento teatral, que lembra os banquetes reais, com a equipe vestida em trajes de época. Às 20h30, um sino toca para anunciar a refeição, composta por cinco pratos, com uma seleção de sopas, entradas, saladas, assados, sobremesas e frutas.
Com uma piscina de 15 metros de comprimento, o spa está sob o comando da marca suíça de cosméticos Valmont, que oferece aos hóspedes rituais de belezas inspirados da rainha Maria Antonieta (1755-1793).
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes
Le Grand Contrôle, hotel inaugurado no Palácio de Versalhes Crédito: Le Grand Contrôle

Veja Também

Turismo na pandemia: atrativos regionais mostram potência do ES

Pousada do ES está entre as 5 melhores do Brasil

Em meio à pandemia, país ganha dois novos roteiros de trens turísticos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados