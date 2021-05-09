Em meio à pandemia, país ganha dois novos roteiros de trens turísticos

A recuperação do trecho entre Cruzeiro e a divisa com Minas Gerais é uma obra cara. Só de dormentes, são necessários 38 mil, o que representa um investimento de ao menos R$ 11 milhões. Com outros custos envolvidos, o valor chega a R$ 15 milhões.

"O desafio é fazer a troca de todos os dormentes, recuperar lastros, revisão de passagem e sinalização, entre outras coisas menores."