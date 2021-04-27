Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Marco das ferrovias deve atrair R$ 25 bi em investimentos, diz ministro
Tarcísio de Freitas

Marco das ferrovias deve atrair R$ 25 bi em investimentos, diz ministro

Na avaliação do ministro, a tramitação do texto no Senado está na "reta final", além disso, o novo marco legal do setor deve ter uma tramitação rápida na Câmara

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:38
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, espera dobrar a malha ferroviária do país nos próximos anos
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, espera dobrar a malha ferroviária do país nos próximos anos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou nesta terça-feira (27), os investimentos bilionários que serão destravados com a aprovação, pelo Congresso, do novo marco legal das ferrovias. Como mostrou reportagem do Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), uma vez chancelada pelos parlamentares, a lei tem potencial de deslanchar ao menos quatro novos traçados e R$ 25 bilhões em investimentos.
Na avaliação do ministro, a tramitação do texto no Senado está na "reta final". Para ele, o novo marco legal do setor deve ter uma tramitação rápida na Câmara dos Deputados - para onde o texto vai seguir após o aval dos senadores.
"O relatório (no Senado) passa por ajustes, estamos participando ativamente. Há uma disposição dos setores em votar. Na Câmara também, incluindo deputados já pensando na relatoria", disse o ministro. "O marco das ferrovias vai ser um passo importante para termos mais ferrovias no Brasil. Várias empresas nos procuraram, têm planos de negócio bastante agressivos. Com a aprovação do texto, em pouco tempo teria pactuado com a iniciativa privada uma avalanche que vai superar rapidamente os R$ 20 bilhões", comentou Freitas.
Como mostrou o Broadcast Político, entre os projetos de novas ferrovias já avançados, aguardando o aval do Congresso, está o traçado que pretende ligar a cidade mineira de Sete Lagoas ao litoral do Espírito Santo, em São Mateus, onde a Petrocity Portos vai operar um terminal portuário.
No Nordeste, a Grão Pará Multimodal (GPM) tem nos seus planos construir a Estrada de Ferro do Maranhão. Somente os dois projetos somam R$ 12,7 bilhões em investimentos.

Veja Também

Governo defenderá planos do setor elétrico, ferrovias e startups, diz Bezerra

ES busca nos trilhos de novas ferrovias a direção para crescer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tarcisio freitas ferrovia Estrada de Ferro Vitória a Minas Ministério da Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados