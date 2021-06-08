Serra: Parque da Cidade é reaberto após quase três meses fechado

Parque da Cidade, na Serra Crédito: Jansen Lube/Acervo-PMS

Cartão postal da Serra, o Parque da Cidade voltou a abrir as portas. Depois de quase três meses sem atividades, o espaço localizado entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso volta a receber moradores e turistas para passeios, caminhadas e momentos de lazer.

De acordo com a Prefeitura da Serra, todos os espaços do parque estão abertos ao público, com exceção do Espaço Botânico. O espaço onde ocorrem aulas de educação ambiental para a comunidade se mantém fechado para evitar aglomerações.

Com área total de 115.180 metros quadrados, o Parque da Cidade conta com os seguintes equipamentos: duas quadras poliesportivas; quadra de tênis; campo de futebol society; pista de skate; playground; ciclovia; pista de caminhada; bromeliário; estacionamento; auditório e centro de Educação Ambiental.

Os visitantes que almejam ir ao parque devem respeitar as regras impostas para conter a pandemia do novo coronavírus. Assim, os visitantes precisam utilizar máscaras descartáveis ou de pano o tempo todo e evitar aglomerações. Segundo a administração municipal, também foram instalados totens de álcool em gel e os banheiros foram abastecidos com sabão para a lavagem das mãos.

Parque da Cidade na Serra Crédito: Vitor Jubini

CONFRATERNIZAÇÕES

O município também abriu agenda para realização de pequenos eventos, como aniversários e confraternizações. Eles podem ser realizados das 6h às 21h, seguindo as regras de funcionamento do parque e limite de até 20 pessoas. Porém, é necessário solicitar a permissão por meio de formulário ( disponível neste link ), que deve ser entregue na administração do parque com até 20 dias de antecedência.

PARQUE DA CIDADE

Endereço: Localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul, na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso

Localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul, na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso Horário e funcionamento: segunda a domingo, das 6 às 22 horas



segunda a domingo, das 6 às 22 horas Telefone: (27) 3338-7302

