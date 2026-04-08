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Júnior Abreu

Artigo de Opinião

É administrador e secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado
Júnior Abreu

Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade

Ouvir quem conhece de fato a realidade deve ser o princípio básico de qualquer governo, e, no Espírito Santo, estamos fazendo o nosso dever de casa
Júnior Abreu
É administrador e secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado

Públicado em 

08 abr 2026 às 18:15
Governos não podem tudo. Como sustentava o economista e filósofo austríaco-britânico Friedrich Hayek, ao explicar o funcionamento do mercado, existe o “conhecimento das circunstâncias particulares de tempo e lugar” e são os indivíduos que possuem o conhecimento prático – o saber local.
Em um mundo de revoluções tecnológicas, de um novo modelo de existir e se relacionar, o que a sociedade exige são decisões horizontais. Ouvir quem conhece de fato a realidade deve ser o princípio básico de qualquer governo, e, no Espírito Santo, estamos fazendo o nosso dever de casa.
Uma iniciativa que muito nos orgulha é o programa Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), iniciativa da ONG Gerando Falcões em parceria com a ONG Rede Protagonista, Governo do Estado e Prefeitura de Cariacica. O trabalho se estenderá por três anos.
Projeção de intervenções que vão ser realizadas no bairro Piranema, em Cariacica
Projeção de intervenções que vão ser realizadas no bairro Piranema, em Cariacica Crédito: Reprodução
O objetivo do programa, que, aqui no nosso Estado, está sendo desenvolvido no bairro Piranema, em Cariacica, é erradicar a pobreza por meio de soluções baseadas em dados, ciência e inovação social.
O Favela 3D tem um investimento previsto de R$ 50 milhões e empresas privadas participam da ação.
O programa conta com três eixos fundamentais que direcionam o foco e os resultados de cada projeto. São eles: urbanismo social, geração de renda e desenvolvimento social. Os moradores participam ativamente das decisões durante todo o processo de desenvolvimento da dignidade.

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A equipe da Gerando Falcões levantou dados sobre Piranema, em um diagnóstico comunitário que considerou diversos tópicos, como, por exemplo, educação, saúde e infraestrutura – e as famílias já estão sendo acompanhadas por uma equipe técnico social, que definem trilhas individuais de evolução, sonhos e metas.
Nada é construído de cima pra baixo, mas, sim, com debate e no diálogo com quem vive na comunidade. São os moradores que vão traduzir o lugar deles.
O Favela 3D é um exemplo de que governos devem sempre buscar ampliar suas conexões com a sociedade.

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