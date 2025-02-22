Favela 3D: Piranema, em Cariacica, inicia sua transformação

O projeto Favela 3D começou a transformar a realidade de Piranema. Para quem ainda não conhece, Piranema é um bairro de Cariacica, localizado próximo ao Mochuara. Atualmente cerca de 3.252 pessoas e 1.126 famílias vivem na comunidade. Apesar dos investimentos já realizados, a comunidade ainda carece de melhores infraestruturas e mais oportunidades de trabalho e renda para seus moradores.

A iniciativa é do Instituto Gerando Falcões que busca transformar essas comunidades por meio da ação articulada entre população, poder público, organizações da sociedade civil e iniciativa privada. Como destaca Eduardo Lyra, presidente do instituto: “O problema do Brasil não são as favelas, mas sim a pobreza”.

O projeto se baseia em três pilares fundamentais: desenvolvimento habitacional, urbano e ecológico; programas de capacitação, emprego e empreendedorismo; e inclusão social e digital.

O trabalho se desenvolve a partir de um diagnóstico participativo, que capta a percepção e os desejos dos moradores sobre as mudanças necessárias. Com base nele é elaborado um plano de ação estruturado, que é pactuado entre a comunidade, o Gerando Falcões, governos estaduais e municipais, empresas privadas e organizações sociais, todos apoiadores.

Entre as iniciativas, destaca-se o programa Decolagem, no qual um conjunto de famílias da comunidade é acompanhado por mentores na construção de suas trilhas de sonhos e metas, acelerando o caminho para a superação da pobreza.

Em Piranema está em pleno andamento. No final de 2024, foi concluído o diagnóstico participativo, revelando a opinião dos moradores sobre as principais necessidades da comunidade e as questões mais relevantes para melhorar a vida das famílias.

Destacam-se temas como o número de idosos, crianças sem acesso a creche, percentual de analfabetos, taxa de desemprego na comunidade e o alto índice de famílias em que a mulher é a principal fonte de renda. Em relação à habitação, os principais desafios incluem a ocupação irregular, casas sem energia regularizada, falta de abastecimento de água e a ausência de coleta regular de esgoto.

Avenida Santa Luzia, em Piranema, Cariacica: bairro vai receber projeto Favela 3D Crédito: Google Street View

Atualmente, está em fase final a estruturação do plano de ação, que parte do diagnóstico e envolve diferentes atores na implementação das iniciativas. O projeto abrange desde obras de urbanização e saneamento básico para todo o bairro até a instalação de novos equipamentos públicos, melhorias habitacionais e programas de inclusão produtiva por meio do trabalho e do empreendedorismo.

Algumas ações já estão em andamento. O Gerando Falcões, com recursos doados por empresas privadas, contratou o levantamento topográfico de Piranema. Essa etapa é essencial para futuras obras de infraestrutura, regularização fundiária e delimitação oficial da comunidade.

Outra iniciativa de grande impacto foi a contratação da organização sem fins lucrativos Litros de Luz, pela EDP, em parceria com o Gerando Falcões, para a instalação de iluminação pública em diversas áreas do bairro. Sábado passado foram instalados 50 postes de luz em um mutirão envolvendo a comunidade, técnicos da Litros de Luz, EDP, Gerando Falcões, Governo do Espírito Santo e Prefeitura de Cariacica.