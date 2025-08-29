Em Piranema

Favela 3D: projeto promete mudar bairro de Cariacica e criar oportunidades

Ações em diversas áreas, como moradia, urbanismo, cultura, lazer, geração de emprego e renda, vão ser implantadas ao longo dos próximos dois anos

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:02

Projeção de intervenções que vão ser realizadas no bairro Piranema, em Cariacica Crédito: Reprodução

Moradias precárias, falta de espaços para atividades culturais e esportivas, baixas perspectivas educacionais e de empregabilidade. Esses são alguns dos desafios da comunidade de Piranema, em Cariacica, que começam a ser enfrentados sob uma nova perspectiva: a da união de poder público, iniciativa privada e dos próprios moradores para transformar a realidade do bairro. A articulação é para a implantação do projeto Favela 3D, da Rede Gerando Falcões, que já impactou milhares de famílias pelo país e, agora, chega ao Espírito Santo.

Após a identificação da comunidade que seria contemplada e a etapa de planejamento, iniciada no ano passado, nesta sexta-feira (29) o projeto começa a ser efetivamente implantado. As ações passam por três eixos — moradia e urbanismo; geração de renda; e desenvolvimento social — e deverão ser concluídas em dois anos.

Favela 3D: o que significa Criado há quatro anos, o projeto desenvolve, em três fases, ações sociais e inovadoras aplicadas em áreas de vulnerabilidade social baseadas nos “3Ds”: desenvolvimento, com atuação social para promover capacitação profissional e garantir acesso à cultura e lazer aos moradores; digitalização, que, entre outras iniciativas, prevê a instalação de pontos com acesso à internet gratuita na comunidade; e dignidade, que proporciona geração de renda para as famílias e melhorias em áreas como moradia e acesso à saúde e à educação.

O mapa de soluções para Piranema pontua as seguintes intervenções:

Regularização fundiária : regularizar o território para as famílias terem a segurança da posse;

: regularizar o território para as famílias terem a segurança da posse; Pavimentação e drenagem : realizar a drenagem e restaurar a pavimentação com acessibilidade nas 27 ruas do bairro;

: realizar a drenagem e restaurar a pavimentação com acessibilidade nas 27 ruas do bairro; Campo de futebol : revitalizar o espaço existente;

: revitalizar o espaço existente; Academia social : instalar equipamentos públicos para exercícios físicos;

: instalar equipamentos públicos para exercícios físicos; Área de lazer : revitalizar o espaço comunitário com paisagismo, grafites e mobiliários urbanos;

: revitalizar o espaço comunitário com paisagismo, grafites e mobiliários urbanos; Mobilidade urbana : criação e melhoria de pontos de ônibus; ampliação da oferta do transporte público;

: criação e melhoria de pontos de ônibus; ampliação da oferta do transporte público; Centro comunitário multifuncional : criação de espaço multiúso para cursos, ações, entre outros atendimentos à comunidade;

: criação de espaço multiúso para cursos, ações, entre outros atendimentos à comunidade; Saneamento básico : universalizar o serviço em todas as residências do bairro;

: universalizar o serviço em todas as residências do bairro; Iluminação pública : em fevereiro, 50 postes de "Litro de Luz" foram instalados por moradores;

: em fevereiro, 50 postes de "Litro de Luz" foram instalados por moradores; Cozinha escola : implementação do espaço com a oferta de cursos de qualificação profissional;

: implementação do espaço com a oferta de cursos de qualificação profissional; Palco cultural : construir um palco aberto para apresentação de artistas locais e atrações culturais;

: construir um palco aberto para apresentação de artistas locais e atrações culturais; Feira de empreendedores : estabelecer uma área fixa para feirantes e empreendedores apresentarem seus produtos e serviços;

: estabelecer uma área fixa para feirantes e empreendedores apresentarem seus produtos e serviços; Praça do Brincar : equipar o espaço comunitário com brinquedos, revitalizando a área de lazer com uma praça;

: equipar o espaço comunitário com brinquedos, revitalizando a área de lazer com uma praça; Unidade Básica de Saúde (UBS): reforma da unidade no bairro vizinho de Operário, com ampliação do horário de atendimento, e implementação de cabine de telemedicina.

Gilmar Lima dos Santos, CEO da ONG Rede Protagonista que, no Espírito Santo, representa a Rede Gerando Falcões, coordena a implantação do projeto em Piranema e conta que, para chegar a etapa atual, foi feito um diagnóstico das demandas da comunidade com a entrevista de 540 famílias, cerca de 50% das residentes no bairro. Esse levantamento, segundo ele, gerou os dados que subsidiaram o planejamento para as ações do Favela 3D.

A gente primeiro escuta as dores da comunidade e, depois, procura entender o que é preciso para resolver essas dores. Então, fazemos um planejamento e apresentamos a Estado e município para ver o que podemos fazer juntos. Queremos colocar todas as famílias num patamar de dignidade e tornar Piranema uma referência do projeto Gilmar Lima dos Santos CEO da ONG Rede Protagonista

Com os dados apurados, além do mapa de soluções, outras ações estão programadas dentro do previsto nos três eixos. São intervenções para universalizar a iluminação pública, melhorar moradias em situação precária, construção de casas para famílias que vivem em local inadequado, preparação de jovens para o mercado de trabalho, cursos de qualificação, letramento digital, alfabetização de jovens e adultos, entre outras.

Para Gilmar, a participação da comunidade é fundamental para o projeto dar certo, tanto na fase inicial, com o diagnóstico dos problemas a serem solucionados, quanto para sustentação da qualidade de vida após as intervenções serem concluídas. Neste caso, um fator determinante, conforme explica Gilmar, é a mentoria oferecida às famílias.

"Eles atuam como se fossem agentes de saúde, mas são mentores e acompanham as famílias durante toda a jornada. Primeiro, fazem um diagnóstico individual de cada família, com metas, sonhos e, então, o planejamento para que sejam protagonistas no processo. É uma mudança de mentalidade a ser trabalhada para que, quando a gente sair, eles deem continuidade a essa tecnologia implantada", ressalta.

Gilmar reforça que as ações de governo do Estado e prefeitura, somadas ao investimento de empresas parceiras, também são fundamentais para o sucesso do projeto.

O vice-governador Ricardo Ferraço destaca que o governo capixaba encampou o projeto por acreditar na necessidade de priorizar um território com muitos desafios sociais, como os apresentados por Piranema, para implantar a tecnologia social do Gerando Falcões.

"A gente está desenvolvendo toda essa trilha com essa pegada que une o poder público e a Gerando Falcões para responder a um conjunto de demandas que a gente identificou na comunidade. O grande feito é a forma de construir e de mobilizar todos os atores porque mobiliza vivamente a comunidade, suas lideranças, as famílias", frisa.

Questionado se o projeto poderá ser levado a outras comunidades, Ricardo afirma que há intenção de expandir, mas, inicialmente, o governo deverá monitorar e avaliar os resultados em Piranema.

"Mas sabemos que há experiências muito bem-sucedidas em territórios de outros Estados, sobretudo em São Paulo, onde a implantação desse projeto produzir enorme superação da miséria e da pobreza", aponta.

Avenida Santa Luzia, em Piranema, Cariacica: bairro está recebendo projeto Favela 3D Crédito: Google Street View

Garantir dignidade

Para o fundador e CEO do Gerando Falcões, Eduardo Lyra, há um aspecto que precisa ser compreendido diante da realidade de tantas famílias: o contrário de pobreza não é riqueza e, sim, dignidade.

"Não dá para todo mundo ser rico, mas dá para todo mundo ter uma vida digna no Brasil. As ONGs não conseguem fazer isso sozinhas, o empresário também não consegue fazer isso sozinho e o governo, por mais capacidade que tenha, também não consegue sozinho, porque é difícil. Mas, quando junta todo mundo, aí consegue", ressalta Eduardo, em visita à Rede Gazeta para apresentar o Favela 3D.

Eduardo Lyra, fundador da Rede Gerando Falcões: ações para garantir dignidade às famílias de comunidades vulneráveis Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas, embora considere a articulação entre diversos entes essencial para o sucesso do projeto, a participação da comunidade é indispensável.

Acho que a beleza dessa história é que a favela fica no centro e ninguém entende mais da favela do que o morador de lá. Então, ele diz o que precisa e a gente atua muito trazendo os parceiros para entregar o que a favela precisa. É fundamental essa escuta e, a partir disso, colocar tudo em um grande processo social, fazendo entregas físicas e humanas para tirar as pessoas da pobreza e levar para a dignidade Eduardo Lyra Fundador e CEO da Rede Gerando Falcões

O ponto final disso, continua Eduardo, é nascer uma nova favela. Uma favela com muito mais acesso à infraestrutura, saneamento, água potável, iluminação, Wi-Fi, instrumentos de educação, desenvolvimento humano, além de crescer a renda. "Então, é realmente uma favela 3D: digna, digital e desenvolvida."

O Projeto Favela 3D foi idealizado pela Gerando Falcões, ONG que existe há 13 anos e se mantém por meio de doações e investimentos privados. A instituição atua nas comunidades desde 2012 e já alcançou mais de 5,5 mil favelas e de 740 mil pessoas, segundo dados da organização. Só com o Favela 3D são 4 mil famílias contempladas no país.

Nesta sexta-feira, o governo do Estado, a Prefeitura de Cariacica, a Rede Gerando Falcões e empresas privadas vão dar início à implantação efetiva Favela 3D em Piranema, às 18h30, na própria comunidade, aumentando um pouco mais o alcance do projeto. As ações têm apoio da Vale e do Grupo Simec, mas, segundo Eduardo Lyra, ainda há espaço para outros parceiros — até o momento, a organização conseguiu captar cerca de 70% dos recursos necessários para todas as intervenções que vão ser realizadas na comunidade.

