ES atinge 4,1 milhões moradores e Serra chega a quase 580 mil; veja lista

ES atinge 4,1 milhões moradores e Serra chega a quase 580 mil; veja lista

Divino São Lourenço conta com o menor número de habitantes no Estado; no país, a estimativa é de 213 milhões de pessoas, aponta IBGE

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:14

A população estimada do Espírito Santo é de 4.126.854 habitantes, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em todo país, são mais de 213 milhões de pessoas. 

O município da Serra é o mais populoso do Estado, com 579.720; seguido por Vila Velha, com 506.779; Cariacica, com 376.200; e Vitória, com uma população estimada de 343.378.

As cidades capixabas com o menor número de habitantes são Ponto Belo (6.671), Mucurici (5.653) e Divino de São Lourenço (5.397).

De acordo com o IBGE, o número, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025. Para fazer a estimativa, o órgão se baseou nos últimos levantamentos do Censo realizado em 2022.

Além disso, os números servem como base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e transferências de recursos da União para os entes federativos.

Comércio se movimenta para o Natal na Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica
Movimentação em rua de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
