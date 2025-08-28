Home
"Todo esgoto de Cachoeiro foi lançado no rio sem tratamento", diz órgão

Autarquia que fiscaliza serviços concedidos pelo poder público aponta problemas na cidade e diz que BRK Ambiental foi multada

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:45

Despejo de esgoto no Rio Itapemirim, em Cachoeiro
A concessionária de saneamento BRK Ambiental, que atua em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu uma série de denúncias e foi multada por, entre outros problemas, despejar todo o esgoto da cidade diretamente no rio sem qualquer tratamento. A constatação e até indicação de crime ambiental foi feita pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), autarquia que fiscaliza serviços concedidos pelo poder público, em nota divulgada nesta quinta-feira (28). 

Segundo o órgão, o lançamento de esgoto diretamente no Rio Itapemirim ocorre há pelo menos 10 dias, sendo que nos quatro primeiros foi despejado sem qualquer tipo de tratamento. A Agersa afirma ainda que a empresa não possui um plano de contingência para situações como a denunciada. A autarquia aplicou multa de R$ 150 mil e informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também penalizou a BRK Ambiental em R$ 500 mil. 

"Embora a empresa esteja tentando solucionar o problema, na tarde desta quinta a equipe técnica confirmou a continuidade do despejo de esgoto no rio. Dessa forma, uma nova multa deve se aplicada", divulgou.

Desconto na conta de água

A agência informou que vai acionar o Procon da cidade para uma ação conjunta e pedir que os consumidores tenham desconto na conta de água e esgoto proporcional aos dias em que o serviço de tratamento não foi prestado. A BRK Ambiental fatura cerca de R$ 6 milhões por mês somente para o serviço de esgoto, segundo a Agersa.

A reportagem procurou a concessionária BRK Ambiental e o espaço segue aberto para manifestação. O Iema também foi demandado para mais informações.

