Denúncia

"Todo esgoto de Cachoeiro foi lançado no rio sem tratamento", diz órgão

Autarquia que fiscaliza serviços concedidos pelo poder público aponta problemas na cidade e diz que BRK Ambiental foi multada

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:45

"Todo esgoto de Cachoeiro foi lançado no rio sem tratamento", diz órgão Crédito: Agersa

A concessionária de saneamento BRK Ambiental, que atua em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu uma série de denúncias e foi multada por, entre outros problemas, despejar todo o esgoto da cidade diretamente no rio sem qualquer tratamento. A constatação e até indicação de crime ambiental foi feita pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), autarquia que fiscaliza serviços concedidos pelo poder público, em nota divulgada nesta quinta-feira (28).

Segundo o órgão, o lançamento de esgoto diretamente no Rio Itapemirim ocorre há pelo menos 10 dias, sendo que nos quatro primeiros foi despejado sem qualquer tipo de tratamento. A Agersa afirma ainda que a empresa não possui um plano de contingência para situações como a denunciada. A autarquia aplicou multa de R$ 150 mil e informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também penalizou a BRK Ambiental em R$ 500 mil.

"Embora a empresa esteja tentando solucionar o problema, na tarde desta quinta a equipe técnica confirmou a continuidade do despejo de esgoto no rio. Dessa forma, uma nova multa deve se aplicada", divulgou.

Desconto na conta de água

A agência informou que vai acionar o Procon da cidade para uma ação conjunta e pedir que os consumidores tenham desconto na conta de água e esgoto proporcional aos dias em que o serviço de tratamento não foi prestado. A BRK Ambiental fatura cerca de R$ 6 milhões por mês somente para o serviço de esgoto, segundo a Agersa.

A reportagem procurou a concessionária BRK Ambiental e o espaço segue aberto para manifestação. O Iema também foi demandado para mais informações.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta