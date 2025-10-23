Home
Tarifaço: empresas do ES já receberam R$ 292 milhões em crédito do BNDES

Do total aprovado para o Estado, R$ 179 milhões foram para capital de giro, R$ 111 milhões na linha giro diversificação e R$ 2 milhões em bens de capital

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:11

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Edifício sede do BNDES: banco liberou crédito para empresas afetadas pelo tarifaço  Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 292 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para empresas capixabas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Do total aprovado para o Espírito Santo, R$ 179 milhões foram em capital de giro (gastos com despesas operacionais), R$ 111 milhões na linha giro diversificação (busca de novos mercados) e R$ 2 milhões em bens de capital.

“O BNDES mantém o compromisso de apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço. A determinação do presidente Lula é preservar os empregos e fomentar o desenvolvimento de novos mercados para as exportações prejudicadas”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em todo país, o BNDES já aprovou R$ 5,3 bilhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano. Ao todo, foram realizadas 371 operações. Foram aprovados R$ 4,38 bilhões para empresas da indústria de transformação, R$ 468 milhões para comércio e serviços, R$ 336 milhões para agropecuária e R$ 127 milhões para indústria extrativa.

Já foram protocolados 470 pedidos de crédito, totalizando R$ 8,27 bilhões. O montante integra a estimativa de demanda de crédito de R$ 14,5 bilhões, segundo levantamento feito com instituições financeiras parceiras.

