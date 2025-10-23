Novidade

Associação de empresários da Serra elege 1ª mulher como presidente em 47 anos

Leonelle Lamas foi eleita após decisão do conselho da entidade; ela assume a nova função em dezembro para um mandato de dois anos

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:34

Na Ases, Leonelle Lamas sempre atuou incentivando a participação feminina Crédito: Edson Reis

Pela primeira vez em 47 anos, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) será presidida por uma mulher. Leonelle Lamas, atual vice-presidente da organização, foi eleita após decisão do conselho da instituição na terça-feira (21) e tomará posse em dezembro. O mandato vai durar dois anos.

Leonelle chega ao cargo acumulando mais de 30 anos de experiência em marketing e em comunicação visual. Publicitária formada pela Universidade Federal do Espírito Santp (Ufes), é especialista em vendas e atualmente pós-graduanda em atendimento ao cliente.

Segundo a Ases, Leonelle é reconhecida pela habilidade de liderança, pela construção de relacionamentos sólidos e pela capacidade de transformar desafios em oportunidades. Para a nova presidente, a conquista, apesar de classificada como um sonho, vai além da trajetória individual.

“Estamos falando de uma associação forte, de grande relevância em todo o Estado e que cuida dos interesses da classe empresarial. Ser a primeira mulher a presidir é uma honra. Sou filha de uma mulher inspiradora, que me ensinou que a mulher pode ser tudo o que ela quiser. Esta conquista não é só minha, e sim de todas as mulheres que são mães, esposas, filhas e empresárias”, valoriza.

Ao assumir a presidência, Leonelle destaca que seu legado será mostrar a força do associativismo, valorizar o potencial das mulheres e consolidar a Ases como elo entre empresários, poder público e academia.

“Nossa meta é ter uma gestão participativa, com muitas entregas e que gere senso de pertencimento. A Ases já é grande e representativa, mas queremos que seja ainda mais próxima, atuante e inovadora. Esse é o caminho para fortalecer a Serra, o Espírito Santo e o nosso empresariado”, afirma.

O trabalho de Leonelle na Ases começou com o incentivo à presença feminina na instituição. No cargo de diretora, iniciou um processo de filiação de mulheres e criou o Ases Mulher, que abriu espaço para novas lideranças.

Como vice-presidente, atuou na diretoria com o maior número de mulheres da história da entidade. Agora, o desafio está voltado para entregas em qualificação e capacitação de mão de obra, consideradas algumas das maiores demandas do empresariado da Serra.

Entre os objetivos, também está a viabilização do Centro Cultural ASES, por meio da Lei Rouanet, para a construção de um teatro com 403 lugares para abrigar exposições, apresentações culturais e outras atividades artísticas.

Passando o bastão para a futura presidente, Fábio Junger afirma que a eleição representa uma nova fase para a entidade.

“Tenho plena confiança de que fará uma excelente gestão, com uma diretoria forte, mesclando continuidade e novos nomes que trarão ainda mais energia. A eleição dela, primeira mulher a presidir a Ases, é um marco e reforça a força e a competência da mulher à frente das instituições”, conclui.

