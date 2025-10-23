Home
>
Economia do ES
>
Associação de empresários da Serra elege 1ª mulher como presidente em 47 anos

Associação de empresários da Serra elege 1ª mulher como presidente em 47 anos

Leonelle Lamas foi eleita após decisão do conselho da entidade; ela assume a nova função em dezembro para um mandato de dois anos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:34

Leonelle Lamas vai assumir a presidência da Ases em dezembro deste ano
Na Ases, Leonelle Lamas sempre atuou incentivando a participação feminina        Crédito: Edson Reis

Pela primeira vez em 47 anos, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) será presidida por uma mulher. Leonelle Lamas, atual vice-presidente da organização, foi eleita após decisão do conselho da instituição na terça-feira (21) e tomará posse em dezembro. O mandato vai durar dois anos.

Recomendado para você

Leonelle Lamas foi eleita após decisão do conselho da entidade; ela assume a nova função em dezembro para um mandato de dois anos

Associação de empresários da Serra elege 1ª mulher como presidente em 47 anos

Novas funções tornam o sistema de pagamento ainda mais atraente para empresas e usuários

4 novidades do Pix neste ano e os seus benefícios

Em decisão, ministro do TST disse haver entendimento consolidado de que, em casos de fornecimento inadequado de colete à prova de balas, o dano moral é presumido

Guarda será indenizada por atuar com colete vencido e masculino em porto no ES

Leonelle chega ao cargo acumulando mais de 30 anos de experiência em marketing e em comunicação visual. Publicitária formada pela Universidade Federal do Espírito Santp (Ufes), é especialista em vendas e atualmente pós-graduanda em atendimento ao cliente.

Segundo a Ases, Leonelle é reconhecida pela habilidade de liderança, pela construção de relacionamentos sólidos e pela capacidade de transformar desafios em oportunidades. Para a nova presidente, a conquista, apesar de classificada como um sonho, vai além da trajetória individual.

“Estamos falando de uma associação forte, de grande relevância em todo o Estado e que cuida dos interesses da classe empresarial. Ser a primeira mulher a presidir é uma honra. Sou filha de uma mulher inspiradora, que me ensinou que a mulher pode ser tudo o que ela quiser. Esta conquista não é só minha, e sim de todas as mulheres que são mães, esposas, filhas e empresárias”, valoriza.

Leia mais

Imagem - Tarifaço: saiba como empresas do ES podem pedir créditos de ICMS

Tarifaço: saiba como empresas do ES podem pedir créditos de ICMS

Ao assumir a presidência, Leonelle destaca que seu legado será mostrar a força do associativismo, valorizar o potencial das mulheres e consolidar a Ases como elo entre empresários, poder público e academia.

“Nossa meta é ter uma gestão participativa, com muitas entregas e que gere senso de pertencimento. A Ases já é grande e representativa, mas queremos que seja ainda mais próxima, atuante e inovadora. Esse é o caminho para fortalecer a Serra, o Espírito Santo e o nosso empresariado”, afirma.

O trabalho de Leonelle na Ases começou com o incentivo à presença feminina na instituição. No cargo de diretora, iniciou um processo de filiação de mulheres e criou o Ases Mulher, que abriu espaço para novas lideranças.

Como vice-presidente, atuou na diretoria com o maior número de mulheres da história da entidade. Agora, o desafio está voltado para entregas em qualificação e capacitação de mão de obra, consideradas algumas das maiores demandas do empresariado da Serra.

Entre os objetivos, também está a viabilização do Centro Cultural ASES, por meio da Lei Rouanet, para a construção de um teatro com 403 lugares para abrigar exposições, apresentações culturais e outras atividades artísticas.

Passando o bastão para a futura presidente, Fábio Junger afirma que a eleição representa uma nova fase para a entidade.

“Tenho plena confiança de que fará uma excelente gestão, com uma diretoria forte, mesclando continuidade e novos nomes que trarão ainda mais energia. A eleição dela, primeira mulher a presidir a Ases, é um marco e reforça a força e a competência da mulher à frente das instituições”, conclui. 

Leia mais

Imagem - Duplicação de trecho da BR 101 na Serra será entregue até o fim do ano

Duplicação de trecho da BR 101 na Serra será entregue até o fim do ano

Imagem - Comércio do ES espera movimentar R$ 9,1 bi na Black Friday e R$ 9,4 bi no Natal

Comércio do ES espera movimentar R$ 9,1 bi na Black Friday e R$ 9,4 bi no Natal

Imagem - Petrobras anuncia redução de R$ 0,14 no preço da gasolina para distribuidoras

Petrobras anuncia redução de R$ 0,14 no preço da gasolina para distribuidoras

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empresário

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais