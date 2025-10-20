Petrobras anuncia redução de R$ 0,14 no preço da gasolina para distribuidoras

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:36
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (20) que vai reduzir o preço de venda da gasolina para as distribuidoras em 4,9% a partir de terça-feira (21).
A partir da medida, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.
Essa é a segunda redução dos preços de gasolina em 2025. No acumulado do ano, a Petrobras informou que reduziu seus preços em R$ 0,31/ litro ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.
Segundo a Petrobras, os preços praticados representam cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos. No Espírito Santo, o valor médio do preço vendido da gasolina é R$ 6,27, segundo dados da estatal, e o valor da parcela da empresa no montante é R$ 1,98.
O preço da gasolina nas bombas, segundo a petroleira, é composto por diversos fatores, além do valor cobrado pela estatal. Entre eles estão, no Espírito Santo:
Sobre o diesel, a Petrobras informou que está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025, a estatal realizou três reduções do combustível. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%.
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos) foi procurado para informar quando a redução dos valores da gasolina deve chegar às bombas, mas não houve retorno até a publicação deste texto.
