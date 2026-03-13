Economia (BR)

Confiança do consumidor: por que ela é tão importante para as marcas?

Reputação, transparência e consistência passaram a ser fatores centrais no relacionamento entre empresas e consumidores

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:16

A confiança na marca influencia a decisão de compra do consumidor Crédito: Imagem: Luis Molinero | Shutterstock

Nos últimos anos, o comportamento de compra dos consumidores tem passado por mudanças importantes. Se antes o preço era considerado o principal critério na hora de escolher um produto, hoje a confiança na marca, na origem e na qualidade tem ganhado cada vez mais peso nas decisões.

De acordo com o relatório Consumer Outlook 2026, da NielsenIQ, 95% dos consumidores afirmam que confiar na marca é muito ou bastante importante no momento da compra. O dado indica que reputação, transparência e consistência passaram a ser fatores centrais no relacionamento entre empresas e consumidores.

Esse movimento reflete um consumidor mais informado e atento. Com acesso a avaliações, informações sobre produção e histórico das empresas, o público tende a valorizar marcas que demonstram compromisso com qualidade, autenticidade e responsabilidade.

Novo perfil de consumo valoriza experiência e transparência

Segundo Evandro Weber, CEO da Weber Haus, esse comportamento é resultado de uma mudança mais ampla no perfil de consumo. “O consumidor atual está muito mais informado e criterioso. Ele busca entender de onde vem o produto, como ele é produzido e qual a história por trás da marca. A confiança não se constrói com ações isoladas, mas com consistência ao longo do tempo e respeito ao consumidor”, explica.

Esse cenário também revela uma tendência crescente: consumir menos, porém melhor. Em vez de priorizar volume, muitos consumidores têm buscado produtos que ofereçam experiência, origem definida e padrão de qualidade mais elevado. Em setores ligados à gastronomia e bebidas, por exemplo, aspectos como método de produção, tradição, controle de qualidade e identidade do produto têm se tornado diferenciais importantes na percepção de valor.

Empresas que investem na construção de reputação e mantêm um padrão consistente ao longo dos anos tendem a se destacar no mercado Crédito: Imagem: JOURNEY STUDIO7 | Shutterstock

Reputação e credibilidade ganham valor no mercado

Para especialistas do mercado, empresas que investem na construção de reputação e mantêm um padrão consistente ao longo dos anos tendem a se destacar em um ambiente cada vez mais competitivo. “Hoje, confiança é um ativo estratégico. Quando o consumidor reconhece credibilidade em uma marca, ele cria uma relação que vai muito além do preço. É uma conexão construída a partir da experiência, da qualidade e da história da empresa”, completa Evandro Weber.

Diante de um público mais criterioso e atento, transparência, autenticidade e compromisso com a qualidade se consolidam como pilares fundamentais para marcas que desejam permanecer relevantes no mercado.

Por Maria Clara Ruza

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