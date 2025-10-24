Home
Comércio eletrônico: ES é quarto Estado onde envio de mercadorias mais cresceu

Com alta de 68% na comparação com 2024, Espírito Santo é destaque no Mapa da Logística, que apresenta dados e tendências do setor no país

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:08

Compra on-line; Black Friday; e-commerce; compra virtual; comércio eletrônico
Entre os produtos mais comercializados, estão vestuário e moda, seguido de cosméticos e perfumaria Crédito: Freepik

Ganhando mais destaque na logística nacional, o Espírito Santo teve uma taxa de crescimento de 68% no envio de pacotes do comércio eletrônico entre julho e setembro na comparação com o mesmo período de 2024 e posicionou o Estado com o quarto maior índice de crescimento no período no país.

As informações estão na terceira edição do Mapa da Logística, estudo realizado pela Loggi que apresenta dados e tendências de entregas de pacotes no terceiro trimestre de 2025 no Brasil.

Além disso, o Espírito Santo destacou-se como o quarto principal Estado com a maior quantidade de envios de pacotes, desde o pequeno negócio até grandes marcas. E está em sexto no ranking com maior quantidade de envio de pacotes por pequenas e médias empresas (PMEs) e com o segundo maior crescimento no primeiro semestre do ano (175%).

De acordo com o levantamento, os empreendedores aumentaram em 22%, em comparação com o 2º trimestre deste ano, o uso de pontos de recebimento de pacotes (do conceito de Pick up and Drop off points — PUDOs), que evidencia a preferência por opções de coleta que tem mais flexibilidade e geram mais praticidade.

As datas comemorativas, como Dia dos Pais e Dia do Cliente, foram impulsionadores do avanço das vendas e entregas para pequenos negócios com crescimentos de 94% e 68%, respectivamente.

Entre os produtos mais comercializados no período, na região Sudeste do Brasil, estão: vestuário e moda (1º), cosméticos e perfumaria (2º), eletrônicos e informática (3º), serviços financeiros (4º) e artigos esportivos (5º).

