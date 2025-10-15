Home
Novo Pavilhão de Carapina é disputado por 13 empresas de 10 estados

Empresa vencedora deve ser escolhida até o fim deste mês e terá prazo de três anos e meio para concluir a obra do centro de eventos

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:37

Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no lugar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação/Setur

A obra de construção do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, é disputada por 13 empresas de 10 estados. As manifestações de interesse foram enviadas até o dia 22 de setembro e o resultado deve ser divulgado no fim de outubro, caso a banca avaliadora entenda que não é necessário mais tempo para avaliar as propostas.

De início, 18 empresas demonstraram interesse na obra, mas cinco já foram desclassificadas automaticamente pela ausência de arquivo anexo obrigatório no sistema.

O aviso de licitação para a construção do novo pavilhão foi publicado em julho e a disputa aberta em setembro. O valor estimado para tirar o projeto do papel é de R$ 228,6 milhões, e o prazo de execução é de 1.275 dias corridos — o equivalente a três anos e meio. Dessa forma, a inauguração está prevista para 2029.

De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), o julgamento para escolher a empresa responsável pela obra levará em conta critérios técnicos e de preço.

A nova estrutura de eventos, olhando a partir da BR 101, ficará à esquerda, onde hoje estão as baias de animais e são feitas as provas do Detran.

A estrutura atual seguirá funcionando normalmente até a nova ser erguida. Ao final da obra, ela será demolida e ali ficará o novo estacionamento. Assim que a área ficar pronta, o governo pretende concedê-la à iniciativa privada.

Novo Pavilhão de Carapina

