Novo Pavilhão de Carapina é disputado por 13 empresas de 10 estados

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:37
A obra de construção do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, é disputada por 13 empresas de 10 estados. As manifestações de interesse foram enviadas até o dia 22 de setembro e o resultado deve ser divulgado no fim de outubro, caso a banca avaliadora entenda que não é necessário mais tempo para avaliar as propostas.
De início, 18 empresas demonstraram interesse na obra, mas cinco já foram desclassificadas automaticamente pela ausência de arquivo anexo obrigatório no sistema.
O aviso de licitação para a construção do novo pavilhão foi publicado em julho e a disputa aberta em setembro. O valor estimado para tirar o projeto do papel é de R$ 228,6 milhões, e o prazo de execução é de 1.275 dias corridos — o equivalente a três anos e meio. Dessa forma, a inauguração está prevista para 2029.
De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), o julgamento para escolher a empresa responsável pela obra levará em conta critérios técnicos e de preço.
A nova estrutura de eventos, olhando a partir da BR 101, ficará à esquerda, onde hoje estão as baias de animais e são feitas as provas do Detran.
A estrutura atual seguirá funcionando normalmente até a nova ser erguida. Ao final da obra, ela será demolida e ali ficará o novo estacionamento. Assim que a área ficar pronta, o governo pretende concedê-la à iniciativa privada.
Novo Pavilhão de Carapina
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o