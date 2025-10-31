Maiores patrimônios

Saiba quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

Organizado pelo IEL, entidade do Sistema Findes, ranking revela os maiores conglomerados do Estado; Sicoob ocupa a ponta pela terceira vez

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:09

Unidade do Sicoob em Vitória: o sistema cooperativo de crédito alcançou R$ 5,4 bilhões de patrimônio líquido Crédito: Carlos Alberto Silva

Com crescimento de 24,72%, o Sicoob ES foi considerado, pela terceira vez, o maior grupo empresarial do Espírito Santo. Formado por nove empresas, o sistema cooperativo de crédito alcançou R$ 5,4 bilhões de patrimônio líquido em 2024.

Em segundo lugar, aparece a RDG Aços do Brasil, conglomerado da Serra que conta com 11 empresas que, no ano passado, atingiu patrimônio de R$ 3,1 bilhões, um crescimento de 7,47%.

As informações estão no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo) que foi lançado nesta quinta-feira (30). O estudo aponta também quais são os dez maiores grupos empresariais do Estado.

Leia mais Gigante do comércio exterior supera Petrobras e se torna a maior empresa do ES

Os critérios para entrar nesta lista dos maiores grupos empresarias foram:

duas ou mais empresas independentes, formalmente constituídas sob o mesmo controle acionário, cujo capital de origem capixaba seja superior a 50%;

ter controle acionário e origem do capital privado;



a matriz/sede fiscal deve estar localizada no ES;



a constituição da empresa deve ter ocorrido no ES;



a empresa deve possuir unidade operacional no ES.



Para definição do ranking, estabeleceu-se o patrimônio líquido como critério. Avaliação feita por Schleiden Pinheiro Nascimento, doutor em Ciências Contábeis, na publicação, detalha que os 10 maiores grupos empresariais do Espírito Santo apresentam um patrimônio líquido (PL) consolidado que soma R$ 18,5 bilhões, com uma média de R$ 1,8 bilhão por grupo. Adicionalmente, essas empresas reportaram um lucro líquido conjunto de R$ 3,1 bilhões.

Quanto à contribuição para a geração de empregos e o fortalecimento da força de trabalho local, destacam-se o Grupo Águia Branca (com 6.235 postos de trabalho), a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (pela primeira vez nesse ranking, com 3.566) e Sicoob ES, que apresenta mais de 80% de suas vagas preenchidas localmente (do total de 2.657 postos de trabalho, 2.162 estão no Espírito Santo). Em termos de lucratividade, o Sicoob ES lidera com um expressivo lucro líquido de R$ 1,011 bilhão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta