Acordo

Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Após analisar três propostas, o banco comunicou a escolha ao mercado; fase agora é de discutir termos e condições da potencial parceria

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:05

Banestes: formalização da parceria com o consórcio escolhido vai depender da conclusão das negociações entre as partes Crédito: Ricardo Medeiros

O Banestes selecionou um consórcio para operar a nova subsidiária do banco estadual do Espírito Santo, a Banestes Loteria. Em comunicado ao mercado, a instituição informou que vai iniciar o período de negociação exclusiva com o Consórcio World Lottery, escolhido após a avaliação de cartas-proposta e qualificação técnica e econômico-financeira de interessados na exploração e operação da loteria.

"Durante o período de negociação exclusiva, o Banestes e o Consórcio World Lottery discutirão os termos e condições dos contratos definitivos da potencial parceria, além da conclusão da diligência recíproca iniciada na fase de avaliação de propostas", informou o banco no comunicado.



O Banestes explicou, no documento assinado pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Silvio Grillo, que a formalização da parceria com o consórcio escolhido vai depender da conclusão das negociações entre as partes e disse que não há garantia de que as negociações vão resultar na celebração de contratos definitivos.

A Banestes Loteria vai ofertar produtos em pontos de venda físicos e também pela internet. Há previsão ainda de iniciar uma negociação com os correspondentes bancários (Banesfácil), além de abrir novos pontos. E também haverá oferta das modalidades on-line, por ter uma boa aceitação do público.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta