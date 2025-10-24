Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:05
O Banestes selecionou um consórcio para operar a nova subsidiária do banco estadual do Espírito Santo, a Banestes Loteria. Em comunicado ao mercado, a instituição informou que vai iniciar o período de negociação exclusiva com o Consórcio World Lottery, escolhido após a avaliação de cartas-proposta e qualificação técnica e econômico-financeira de interessados na exploração e operação da loteria.
"Durante o período de negociação exclusiva, o Banestes e o Consórcio World Lottery discutirão os termos e condições dos contratos definitivos da potencial parceria, além da conclusão da diligência recíproca iniciada na fase de avaliação de propostas", informou o banco no comunicado.
Em divulgação dos resultados em agosto, o diretor-presidente do banco, Amarildo Casagrande, havia afirmado que a expectativa era que a subsidiária tinha previsão de começar a operar até o fim de 2025. O banco havia recebido três propostas no início do ano e estava fazendo uma seleção criteriosa.
O Banestes explicou, no documento assinado pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Silvio Grillo, que a formalização da parceria com o consórcio escolhido vai depender da conclusão das negociações entre as partes e disse que não há garantia de que as negociações vão resultar na celebração de contratos definitivos.
A Banestes Loteria vai ofertar produtos em pontos de venda físicos e também pela internet. Há previsão ainda de iniciar uma negociação com os correspondentes bancários (Banesfácil), além de abrir novos pontos. E também haverá oferta das modalidades on-line, por ter uma boa aceitação do público.
