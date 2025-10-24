Home
>
Economia do ES
>
Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Após analisar três propostas, o banco comunicou a escolha ao mercado; fase agora é de discutir termos e condições da potencial parceria

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:05

Banestes, Agência Reta da Penha
Banestes:  formalização da parceria com o consórcio escolhido vai depender da conclusão das negociações entre as partes Crédito: Ricardo Medeiros

Banestes selecionou um consórcio para operar a nova subsidiária do banco estadual do Espírito Santo, a Banestes Loteria. Em comunicado ao mercado, a instituição informou que vai iniciar o período de negociação exclusiva com o Consórcio World Lottery, escolhido após a avaliação de cartas-proposta e qualificação técnica e econômico-financeira de interessados na exploração e operação da loteria.

Recomendado para você

Após analisar três propostas, o banco comunicou a escolha ao mercado; fase agora é de discutir termos e condições da potencial parceria

Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Com alta de 68% na comparação com 2024, Espírito Santo é destaque no Mapa da Logística, que apresenta dados e tendências do setor no país

Comércio eletrônico: ES é quarto Estado onde envio de mercadorias mais cresceu

Fundada em 2019, a Recanto só trabalha com imóveis econômicos, principalmente do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida

Construtora de Linhares avança na Grande Vitória e vai lançar mais de R$ 700 milhões

"Durante o período de negociação exclusiva, o Banestes e o Consórcio World Lottery discutirão os termos e condições dos contratos definitivos da potencial parceria, além da conclusão da diligência recíproca iniciada na fase de avaliação de propostas", informou o banco no comunicado. 

Em divulgação dos resultados em agosto, o diretor-presidente do banco, Amarildo Casagrande, havia afirmado que a expectativa era que a subsidiária tinha previsão de começar a operar até o fim de 2025. O banco havia recebido três propostas no início do ano e estava fazendo uma seleção criteriosa.

O Banestes explicou, no documento assinado pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Silvio Grillo, que a formalização da parceria com o consórcio escolhido vai depender da conclusão das negociações entre as partes e disse que não há garantia de que as negociações vão resultar na celebração de contratos definitivos. 

A Banestes Loteria vai ofertar produtos em pontos de venda físicos e também pela internet. Há previsão ainda de iniciar uma negociação com os correspondentes bancários (Banesfácil), além de abrir novos pontos. E também haverá oferta das modalidades on-line, por ter uma boa aceitação do público.

LEIA MAIS 

Hotel Aruan é demolido e abre espaço para obras de residencial de luxo

Tarifa do gás canalizado no ES vai ter redução de 4% em novembro

Duplicação de trecho da BR 101 na Serra será entregue até o fim do ano

Comércio eletrônico: ES é quarto Estado onde envio de mercadorias mais cresceu

EF 118: estudo da Findes aponta que projeto só faz sentido com ramal Anchieta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

loterias Consórcio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais