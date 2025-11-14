Home
Falta de mão de obra motivou decisão de fechar supermercados aos domingos

Antes mesmo do acordo em convenção coletiva ser firmado, empresários já afirmavam ter 6 mil vagas abertas, com dificuldade para serem preenchidas

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:27

Vagas para operador de caixa em supermercados
Fechamento de supermercados aos domingos será válido de 1º de março a 31 de outubro de 2026 Crédito: Freepik

O fechamento dos supermercados aos domingos e feriados no Espírito Santo, a partir de 1° de março de 2026, foi motivado, principalmente, pela falta de mão de obra para atuar nos estabelecimentos, segundo informou a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), em nota nesta sexta-feira (14).

A decisão pelo fechamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo foi tomada na quinta-feira (13) com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2027. O acordo estabelece novas regras que passam a valer para o comércio de bens, serviços e turismo em todo o Estado. 

A dificuldade do setor produtivo preencher vagas de trabalho – principalmente em supermercados – tem sido assunto discutido nos últimos meses, enquanto o Estado registra as menores taxas de desemprego da série histórica. Em setembro, durante a Acaps Trade Show, empresários afirmavam ter 6 mil vagas abertas, mas com dificuldade de serem preenchidas.

Como já havia ocorrido entre 2009 e 2018, a convenção determinou que supermercados e lojas de materiais de construção não poderão abrir aos domingos – e nem feriados – entre 1° de março e 31 de outubro de 2026. O fechamento vai ocorrer depois do período de alta demanda, como verão e férias.

"Esse período servirá como uma experiência e a decisão poderá ser revista nas negociações das cláusulas econômicas da convenção coletiva de trabalho 2025-2027, prevista para ser assinada ao fim do período de vigência da nova convenção, a partir de 1º de novembro de 2026", informou a Fecomércio-ES, em nota.

Já as lojas de shoppings, as padarias e os açougues, por exemplo, têm a abertura e o funcionamento liberados aos domingos, de acordo com a convenção.

A Fecomércio-ES acrescenta que, pela primeira vez, o Espírito Santo passa a contar com uma convenção unificada para todo o território estadual, marco que inclui a assinatura inédita do Provarejo, Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeiro de Itapemirim.

