Empresa chinesa de tecnologia avalia Cariacica para construção de nova fábrica

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:06
De olho em implantar uma fábrica no Brasil, a empresa chinesa HDTC Technology avalia o município de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, para a nova unidade, a primeira no Brasil.
Empresários da companhia sediada na cidade de Shenzhen, na China, estiveram em Cariacica na última sexta-feira (14) e participaram de uma reunião com o prefeito Euclério Sampaio.
A empresa é fabricante de telas para celulares e outros componentes. Segundo estudos da própria companhia apresentados à equipe da prefeitura, o Brasil consome 80 milhões de telas. E o objetivo da HDTC Technology é atender de 20% a 40% desse mercado.
Segundo Sampaio, a empresa já envia seus produtos ao Brasil, mas quer instalar uma unidade fabril no país. O prefeito contou que os chineses foram a Cariacica para ver, de perto, a logística e as potencialidades do Estado de perto.
O interesse no local veio, segundo Sampaio, por Cariacica abrigar o maior porto seco do Brasil, pela localização — o município é cortada por duas BRs (BR 101 e BR 262) — e pela conexão direta com as regiões Norte, Sul e central do país.
A fábrica com sede em Cariacica geraria, inicialmente, 100 empregos diretos.
"Eles vieram ver o Espírito Santo, tiveram informações de Cariacica e vieram conhecer a logística. Explicamos que temos porto seco, que somos cortados por duas BRs. E temos incentivo fiscal aqui na cidade de Cariacica. Eles perguntaram sobre isso, perguntaram se há comércio em Cariacica, e explicamos sobre o maior shopping a céu aberto, que é a Avenida Expedito Garcia", contou.
Participaram do encontro o CEO da fábrica, Wang Liuging, e os representantes Chen Zhuojin e Hongwei Dai. Também estiveram presentes Ronaldo Costa Caetano e Wagner Luiz Souto. Ainda não há previsão de quanto será o investimento para a construção da fábrica,
