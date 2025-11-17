Home
>
Economia do ES
>
Empresa chinesa de tecnologia avalia Cariacica para construção de nova fábrica

Empresa chinesa de tecnologia avalia Cariacica para construção de nova fábrica

Empresários da HDTC Technology,  sediada na cidade de Shecen, na China estiveram em Cariacica na última sexta-feira (14) e participaram de reunião com o prefeito Euclério Sampaio

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:06

Prefeito Euclério Sampaio ao lado de empresários chineses
Prefeito Euclério Sampaio ao lado de empresários chineses Crédito: Divulgação

De olho em implantar uma fábrica no Brasil, a empresa chinesa HDTC Technology avalia o município de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, para a nova unidade, a primeira no Brasil.

Recomendado para você

Empresários da HDTC Technology,  sediada na cidade de Shecen, na China estiveram em Cariacica na última sexta-feira (14) e participaram de reunião com o prefeito Euclério Sampaio

Empresa chinesa de tecnologia avalia Cariacica para construção de nova fábrica

Projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo que muda cobrança na hora do registro do imóvel precisa ser votado ainda em 2025 para poder valer já em 2026

Taxa de cartório: debate começa na Assembleia do ES e projeto deve ter mudanças

O grupo capixaba é um dos maiores vendedores de carros zero quilômetro do país, com 66 concessionárias das mais diversas marcas

Em forte expansão, consórcio do Grupo Águia Branca ultrapassa os R$ 200 milhões

Empresários da companhia sediada na cidade de Shenzhen, na China, estiveram em Cariacica na última sexta-feira (14) e participaram de uma reunião com o prefeito Euclério Sampaio.

A empresa é fabricante de telas para celulares e outros componentes. Segundo estudos da própria companhia apresentados à equipe da prefeitura, o Brasil consome 80 milhões de telas. E o objetivo da HDTC Technology é atender de 20% a 40% desse mercado.

Segundo Sampaio, a empresa já envia seus produtos ao Brasil, mas quer instalar uma unidade fabril no país. O prefeito contou que os chineses foram a Cariacica para ver, de perto, a logística e as potencialidades do Estado de perto.

O interesse no local veio, segundo Sampaio, por Cariacica abrigar o maior porto seco do Brasil, pela localização — o município é cortada por duas BRs (BR 101 e BR 262) — e pela conexão direta com as regiões Norte, Sul e central do país.

A fábrica com sede em Cariacica geraria, inicialmente, 100 empregos diretos.

"Eles vieram ver o Espírito Santo, tiveram informações de Cariacica e vieram conhecer a logística. Explicamos que temos porto seco, que somos cortados por duas BRs. E temos incentivo fiscal aqui na cidade de Cariacica. Eles perguntaram sobre isso, perguntaram se há comércio em Cariacica, e explicamos sobre o maior shopping a céu aberto, que é a Avenida Expedito Garcia", contou.

Participaram do encontro o CEO da fábrica, Wang Liuging, e os representantes Chen Zhuojin e Hongwei Dai. Também estiveram presentes Ronaldo Costa Caetano e Wagner Luiz Souto. Ainda não há previsão de quanto será o investimento para a construção da fábrica,

LEIA MAIS 

Lama no Rio Doce: Justiça inglesa vai definir indenizações do ES até 2027

Supermercados também vão fechar em feriados no ES; veja regras para outras lojas

Falta de mão de obra motivou decisão de fechar supermercados aos domingos

Economia capixaba cresce acima da média nacional em 2023

Havan confirma interesse em construir megaloja em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais