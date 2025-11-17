Componentes de celulares

Empresa chinesa de tecnologia avalia Cariacica para construção de nova fábrica

Empresários da HDTC Technology, sediada na cidade de Shecen, na China estiveram em Cariacica na última sexta-feira (14) e participaram de reunião com o prefeito Euclério Sampaio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:06

Prefeito Euclério Sampaio ao lado de empresários chineses Crédito: Divulgação

De olho em implantar uma fábrica no Brasil, a empresa chinesa HDTC Technology avalia o município de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, para a nova unidade, a primeira no Brasil.

Empresários da companhia sediada na cidade de Shenzhen, na China, estiveram em Cariacica na última sexta-feira (14) e participaram de uma reunião com o prefeito Euclério Sampaio.

A empresa é fabricante de telas para celulares e outros componentes. Segundo estudos da própria companhia apresentados à equipe da prefeitura, o Brasil consome 80 milhões de telas. E o objetivo da HDTC Technology é atender de 20% a 40% desse mercado.

Segundo Sampaio, a empresa já envia seus produtos ao Brasil, mas quer instalar uma unidade fabril no país. O prefeito contou que os chineses foram a Cariacica para ver, de perto, a logística e as potencialidades do Estado de perto.

O interesse no local veio, segundo Sampaio, por Cariacica abrigar o maior porto seco do Brasil, pela localização — o município é cortada por duas BRs (BR 101 e BR 262) — e pela conexão direta com as regiões Norte, Sul e central do país.

A fábrica com sede em Cariacica geraria, inicialmente, 100 empregos diretos.

"Eles vieram ver o Espírito Santo, tiveram informações de Cariacica e vieram conhecer a logística. Explicamos que temos porto seco, que somos cortados por duas BRs. E temos incentivo fiscal aqui na cidade de Cariacica. Eles perguntaram sobre isso, perguntaram se há comércio em Cariacica, e explicamos sobre o maior shopping a céu aberto, que é a Avenida Expedito Garcia", contou.

Participaram do encontro o CEO da fábrica, Wang Liuging, e os representantes Chen Zhuojin e Hongwei Dai. Também estiveram presentes Ronaldo Costa Caetano e Wagner Luiz Souto. Ainda não há previsão de quanto será o investimento para a construção da fábrica,

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta