Farmácia, padaria e material de construção: o que pode ou não abrir aos domingos no ES

Novas regras de trabalho no comércio valem a partir de 1º de março de 2026, mas permitem a abertura dos estabelecimentos em feriados

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:24

A decisão que determinou que os supermercados voltarão a fechar aos domingos no Espírito Santo, a partir de março de 2026, deixou muitas pessoas com dúvidas quanto ao funcionamento de outros tipos de loja. Isso porque estabelecimentos de material de construção, mercearias, minimercados e atacarejos também vão ter funcionamento proibido no primeiro dia da semana.

A medida, na verdade, não define que os estabelecimentos devam fechar suas portas aos domingos, mas, sim, que os funcionários são impedidos de trabalhar, como explica José Carlos Bergamin, terceiro vice-presidente da Fecomércio-ES. “Se toda a operação estiver automatizada e lá dentro não houver funcionários, vai poder funcionar. Assim como alguém que é sócio, proprietário, dono num pequeno mercado ou mercearia vai poder abrir a loja normalmente, desde que não tenha funcionários e a própria família dona do estabelecimento trabalhe no local”, explica.

Tire suas dúvidas sobre o tema

O que definitivamente não vai funcionar aos domingos?

  • Supermercados, mercearias, minimercados, atacarejos, hortifrútis e materiais de construção. Todos esses tipos de estabelecimentos terão de seguir a medida.

Os mercados dentro de shoppings também não abrirão?

  • Sim. Mesmo com o funcionamento dos shoppings aos domingos, os mercados instalados dentro do local não poderão funcionar.

Locais que possuem atividades de mais de um tipo (ex: construção e decoração) poderão funcionar?

  • Sim e não. Nestes estabelecimentos, o setor referente às áreas que se encaixam na determinação não funcionarão, mas a parte que não se enquadra terá a possibilidade de funcionar. 

Açougues, padarias, farmácia e comércios de rua estão entre os que se encaixam na determinação?

  • Os empregados desses estabelecimentos não estão incluídos na categoria dos comerciários de supermercados e, portanto, ficam fora das novas regras e podem continuar trabalhando aos domingos.

Supermercados também fecharão nos feriados?

  • O trabalho nos feriados não faz parte da cláusula de fechamento aos domingos. Assim, os supermercados, como os demais segmentos, estão livres para abrir nessas datas, exceto Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho. 

