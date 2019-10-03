Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Dezesseis atrações estão na programação do Teatro Municipal Rubem Braga, localizado na região central de Cachoeiro de Itapemirim, até o fim do mês de outubro. Peças teatrais, stand up, exibição de documentário e espetáculo musical são algumas das opções de entretenimento que estarão ao alcance do público cachoeirense.
Um dos destaques é o humorista Nando Viana, que apresentará o show de stand up “Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”, promovido pela Absurdos Cia. de Comédia, no dia 4 de outubro. O comediante tem uma vasta carreira e já participou de programas como Comedy Central Apresenta, Porta dos Fundos, A Praça é Nossa e Jô Soares. A exibição terá início às 20h.
O grupo Personalidade Cia. Teatral apresentará três encenações de espetáculos infantis no mês. Para quem aprecia música instrumental, no dia 17, haverá o concerto da “5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”, realizado pela Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses). O espetáculo começará às 19h.
Confira a programação:
- DIA 3 - QUINTA
- “Bolinha de Sabão”
- Horário: 19h
- Produção: Regina Coelho
- Espetáculo de Teatro
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 4 - SEXTA
- “Nando Viana – Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”
- Produção: Absurdos Cia. de Comédia
- Espetáculo de Stand Up
- Horário: 20h
- Classificação: 14 anos
- Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)
- DIA 5 - SÁBADO
- “Aula Show Enem”
- Produção: Centro Ensino Lauro Pinheiro (Celp)
- Horário: 8h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
- DIA 7 - SEGUNDA
- “Branca de Neve”
- Produção: Personalidades Cia. Teatral
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 8 - TERÇA
- “Sítio do Pica Pau Amarelo”
- Produção: Personalidades Cia. Teatral
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 9 - QUARTA
- “Sítio do Pica Pau Amarelo”
- Produção: Personalidades Cia. Teatral
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- “Noite Encantada – o show”
- Produção: Personalidades Cia. Teatral
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 19h30
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 10 - QUINTA
- “Sítio do Pica Pau Amarelo”
- Produção: Personalidades Cia. Teatral
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- “Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana”
- Produção: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult)
- Espetáculo de Audiovisual
- Horário: 19h
- Classificação: Livre
- Entrada Franca
- DIA 11 - SEXTA
- “Sítio do Pica Pau Amarelo”
- Produção: Personalidades Cia. Teatral
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 16 - QUARTA
- “Festicie – 2º Festival de Teatro”
- Produção: Asdrubal Avelar
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 19h
- Classificação: 13 anos
- DIA 17 - QUINTA
- “5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”
- Produção: Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses)
- Espetáculo de Música
- Horário: 19h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 18 - SEXTA
- “V Multiplicando os sinas – O circo chegou”
- Produção: Elisângela Ferreira
- Horário: 14h
- Classificação: Livre
- Entrada Franca
- DIA 20 - DOMINGO
- “Aonde você está agora?”
- Produção: Klédison Ramos
- Horário: 20h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- DIA 21 - QUINTA
- “MP da Liberdade Econômica”
- Produção: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec)
- Horário: 12h às 18h
- Classificação: 18 anos
- Entrada Franca
- DIA 22 - SEXTA
- “Deu a louca nos contos de fadas”
- Produção: Guarda Mirim
- Espetáculo de Teatro
- Horário: 14h e 19h
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia)