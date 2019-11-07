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Circo

Trupe leva espetáculo 'Dose Dupla' às praças de Viana, Serra e Cariacica

Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira debatem as desigualdades sofridas pelas mulheres em pleno século XXI.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 15:27

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 15:27

Cena do espetáculo "Dose Dupla", com Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira Crédito: Grupo Lacarta/Divulgação
Usar o humor para debater o empoderamento feminino.  Essa é a graça (literalmente) do espetáculo circense "Dose Dupla", protagonizado por Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira, da Companhia Grupo Lacarta
A trupe faz três apresentações nos próximos dias, sempre em praças públicas: sexta (8), na Pracinha de Central Carapina (Serra); sábado (9), na Praça Hugo Viola, em Jardim América (Cariacica); e, por fim, domingo (10), na Pracinha de Vila Bethania, em Viana. A entrada é franca e o espetáculo começa sempre às 19h.
Cansados da vida no circo, Cachoeira (Carlitos) e Chabeli (Amora) resolvem passear pelas praças de "mala e cuia". Ávidos em fazer novas amizades, a dupla abre um debate, por meio de brincadeiras e passagens clássicas do universo circense, sobre as desigualdades sofridas pelas mulheres em pleno século XXI.

DOSE DUPLA

  • QUANDO: sexta (8), na Pracinha de Central Carapina (Serra); sábado (9), na Praça Hugo Viola, em Jardim América (Cariacica); domingo (10), na Pracinha de Vila Bethania, em Viana. As apresentações acontecem às 19h
  • QUANTO: Entada franca

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