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Para a temporada de calor

Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020

Estes óculos escuros são tendência e protagonizarão os looks das celebs e fashionistas nos próximos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 11:02

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 11:02

O calor no verão brasileiro nunca dá trégua, e um dos componentes indispensáveis - para a saúde e para o visual - nessa temporada são os óculos de sol. E, segundo a Glamour, durante o verão 2020 os modelos coloridos e geométricos prometem dar o tom, e sair das passarelas diretamente para os nossos olhos. Confira:
Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

ARMAÇÃO COLORIDA

Os óculos com armação grossa e com cores são sucesso no street style, e prometem ser hit total da estação.
Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

ESPORTIVO CHIQUE

O visual esportivo ganha um design sofisticado com esse óculos fashionistas
Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

LENTES AMARELAS

Se a ideia for só sair estilosa por aí - já que não protegem do sol - os óculos de lente amarela fazem o trabalho. Divertidos, estes modelos não saem dos looks das it-girls mundo à fora!
Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

TIPO MÁSCARA

Sair com um óculos de sol tipo máscara, que cobre o rosto todo, está liberadíssimo.

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