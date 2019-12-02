O calor no verão brasileiro nunca dá trégua, e um dos componentes indispensáveis - para a saúde e para o visual - nessa temporada são os óculos de sol. E, segundo a Glamour, durante o verão 2020 os modelos coloridos e geométricos prometem dar o tom, e sair das passarelas diretamente para os nossos olhos. Confira:

Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

ARMAÇÃO COLORIDA

Os óculos com armação grossa e com cores são sucesso no street style, e prometem ser hit total da estação.

Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

ESPORTIVO CHIQUE

O visual esportivo ganha um design sofisticado com esse óculos fashionistas

Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

LENTES AMARELAS

Se a ideia for só sair estilosa por aí - já que não protegem do sol - os óculos de lente amarela fazem o trabalho. Divertidos, estes modelos não saem dos looks das it-girls mundo à fora!

Confira 4 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2020 Crédito: Pinterest

TIPO MÁSCARA