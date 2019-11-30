Dezembro começa com calor e tempo instável em todo o ES

PREVISÃO PARA O DOMINGO (1)
Vitória: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC
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Litoral Sul: mínima de 21ºC e máxima de 31ºC
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Central Sul e Caparaó: mínima de 20ºC e máxima de 33ºC
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Serrana: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC
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Rio Doce: mínima de 21ºC e máxima de 34ºC
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Centro-Oeste: mínima de 22ºC e máxima de 32ºC
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Nordeste: mínima de 22ºC e máxima de 33ºC
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Noroeste: mínima de 21ºC e máxima de 33ºC
PREVISÃO PARA OS DEMAIS DIAS
- Segunda-feira (2): Céu encoberto a nublado, com pancadas de chuvas isoladas. Temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC.
- Terça-feira (3): Céu nublado com chuva isolada. Temperaturas variam entre 16ºC e 24ºC.
- Quarta-feira (4): Céu nublado com pancada de chuva em parte da Região Sul e chuvas isoladas nas demais áreas. Temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC.