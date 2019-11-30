Dezembro começa com calor e tempo instável em todo o ES

Para este domingo (1), a maior instabilidade se concentra no período da tarde, quando podem ocorrer as precipitações. A temperatura mínima prevista é de 17ºC para a parte Serrana do Estado; e a máxima de 34ºC deve ser registrada nas proximidades do Rio Doce. De maneira geral, a amplitude térmica nas regiões ficará em torno de 10ºC.