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Previsão

Dezembro começa com calor e tempo instável em todo o ES

Instituto aponta céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva nos quatro primeiros dias do mês; máximas deste domingo (1) ultrapassam os 30ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 20:45

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 20:45

Céu terá muitas nuvens no início de dezembro, mas calor também marcará presença Crédito: Marcelo Prest
O mês de dezembro começará com temperaturas elevadas e tempo instável em todo o Espírito Santo. As temperaturas máximas passam dos 30ºC em todas as regiões, que também devem ter céu nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Para este domingo (1), a maior instabilidade se concentra no período da tarde, quando podem ocorrer as precipitações. A temperatura mínima prevista é de 17ºC para a parte Serrana do Estado; e a máxima de 34ºC deve ser registrada nas proximidades do Rio Doce. De maneira geral, a amplitude térmica nas regiões ficará em torno de 10ºC.
Ao passar dos dias, as temperaturas devem cair ligeiramente, com a passagem de uma frente fria. Na terça-feira (3), as máximas não devem passar dos 24ºC. Esta queda, porém, será breve, e o termômetro já deve voltar a subir no dia seguinte. Rajadas de ventos de força fraca a moderada também podem acontecer durante esses primeiros dias de dezembro.

PREVISÃO PARA O DOMINGO (1)

  • Vitória: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

  • Litoral Sul: mínima de 21ºC e máxima de 31ºC

  • Central Sul e Caparaó: mínima de 20ºC e máxima de 33ºC

  • Serrana: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

  • Rio Doce: mínima de 21ºC e máxima de 34ºC

  • Centro-Oeste: mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

  • Nordeste: mínima de 22ºC e máxima de 33ºC

  • Noroeste: mínima de 21ºC e máxima de 33ºC

PREVISÃO PARA OS DEMAIS DIAS

  • Segunda-feira (2): Céu encoberto a nublado, com pancadas de chuvas isoladas. Temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC.
  • Terça-feira (3): Céu nublado com chuva isolada. Temperaturas variam entre 16ºC e 24ºC.
  • Quarta-feira (4): Céu nublado com pancada de chuva em parte da Região Sul e chuvas isoladas nas demais áreas. Temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC.

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