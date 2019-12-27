Lojas fazem liquidação com descontos de até 70% após melhor Natal em 5 anos

Descontos continuam, mesmo após o Natal, em shoppings da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"Ainda estamos levantando os números do período, mas tivemos um Natal excelente. Acredito que tenha sido um dos melhores dos últimos anos, pelo menos dos últimos cinco anos", pontuou o vice-presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge, lembrando que esta é a época mais esperada do ano pelo lojistas.

Ele explica que, passada a data, esse é o momento de fisgar o consumidor que vai ao shopping trocar presentes, com mais promoções.

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No Shopping de Vitória, há vários locais com preços promocionais com reduções que vão de 30% a 70% a menos no valor original. Há lojas de departamento com saldão em todo o estabelecimento e outras de roupas com oportunidades do tipo leve cinco e pague quatro. Já no Shopping Vila Velha, os descontos chegam a 50%.

No Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, as ofertas de Natal continuam e só devem terminar depois de zerado o estoque. Por lá, os estabelecimentos vão abrir no domingo (29), de olho nos clientes que ainda não foram às compras.

MAIS PROMOÇÕES EM JANEIRO

Ainda com as ofertas pós-Natal, o comércio já planeja as liquidas de início de ano. "Em janeiro, a gente já entra com outra promoção, com foco no verão, no carnaval. Vem mais liquidação por aí", contou Micheli Elisa, gerente de uma loja de roupas.

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"A tendência é que no início de janeiro comecem novas promoções. É tipicamente um mês fraco, e a liquidação ajuda. O consumidor é que sai ganhando com essa série de descontos nesse período anterior ao carnaval", conclui Ohnesorge.

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