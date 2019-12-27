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Promoção de fim de ano

Lojas fazem liquidação com descontos de até 70% após melhor Natal em 5 anos

Comércio de rua e também de shopping da Grande Vitória colocam produtos em oferta para alavancar ainda mais as vendas e zerar o estoque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 10:03

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 10:03

Descontos continuam, mesmo após o Natal, em shoppings da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Natal de 2019 foi o melhor desde 2014 para o comércio capixaba. A exemplo do que aconteceu no mês passado, na Black Friday, já se sabe que houve um aumento nas vendas, apesar dos números ainda não terem sido fechados pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). De olho na boa onda de vendas, lojas já começam a entrar em oferta, oferecendo descontos de até 70% para zerar os estoques.
"Ainda estamos levantando os números do período, mas tivemos um Natal excelente. Acredito que tenha sido um dos melhores dos últimos anos, pelo menos dos últimos cinco anos", pontuou o vice-presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge, lembrando que esta é a época mais esperada do ano pelo lojistas.
Ele explica que, passada a data, esse é o momento de fisgar o consumidor que vai ao shopping trocar presentes, com mais promoções. 

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No Shopping de Vitória, há vários locais com preços promocionais com reduções que vão de 30% a 70% a menos no valor original. Há lojas de departamento com saldão em todo o estabelecimento e outras de roupas com oportunidades do tipo leve cinco e pague quatro. Já no Shopping Vila Velha, os descontos chegam a 50%.
No Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, as ofertas de Natal continuam e só devem terminar depois de zerado o estoque. Por lá, os estabelecimentos vão abrir no domingo (29), de olho nos clientes que ainda não foram às compras.

MAIS PROMOÇÕES EM JANEIRO

Ainda com as ofertas pós-Natal, o comércio já planeja as liquidas de início de ano. "Em janeiro, a gente já entra com outra promoção, com foco no verão, no carnaval. Vem mais liquidação por aí", contou Micheli Elisa, gerente de uma loja de roupas.

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"A tendência é que no início de janeiro comecem novas promoções. É tipicamente um mês fraco, e a liquidação ajuda. O consumidor é que sai ganhando com essa série de descontos nesse período anterior ao carnaval", conclui Ohnesorge.

ALTA NAS VENDAS DE NATAL EM TODO O PAÍS

A alta nas vendas de Natal foi registrada em todo o país. Dados da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop), com 400 empresas que representam 30 mil pontos de venda pelo Brasil, mostram que houve um crescimento de 9,5% neste que foi o melhor resultado dos últimos cinco anos.

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