Não gostou do presente? Saiba seus direitos na hora de trocar

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Por lei, as lojas só são obrigadas a trocar o produto se ele apresentar algum defeito ou inadequação, como nos casos em que o produto não tem a funcionalidade esperada ou apresenta algo diferente do que foi anunciado pela loja.

Apesar de não haver obrigatoriedade, muitos estabelecimentos optam por permitir a troca de produtos baseados em alguns critérios. Cada loja pode definir quais são os critérios para a troca, por isso é importante se informar a respeito de quais as condições em que a troca é aceita.

Se você não gostou do presente que recebeu, é importante não destruir os lacres e etiquetas do produto. Se a loja aceita a troca, é porque acredita que vai poder vender o produto para outra pessoa no futuro. Sem etiqueta ou lacre, a venda fica inviável. Também não vale usar o presente e depois querer trocar.

Por lei, o consumidor tem até sete dias para se arrepender da compra de produtos feita pela internet. Assim, se o presente que você recebeu foi comprado em algum site, procure saber a data em que a compra foi feita para verificar se ainda dá tempo de trocar. Essa regra também vale para produtos comprados pelo site, mas retirados na loja física. "Se a relação foi toda pela internet e eu só pequei na loja física, ainda tem os sete dias para se arrepender da compra", assegura o advogado.

O seu presente foi comprado pela internet, mas além de site também existe uma loja física da mesma empresa? Você pode trocar o produto na loja física, mesmo que ele tenha sido comprado no site, segundo o especialista em Defesa do Consumidor.