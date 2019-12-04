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Comércio do ES tem movimento histórico na Black Friday

Em um shopping da Capital, 29 de novembro deste ano foi o dia em que mais carros entraram no estabelecimento desde a inauguração, em 1993
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 21:37

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 21:37

Consumidores fazendo compras na Black Friday  Crédito: Fernando Madeira
As vendas durante a Black Friday, que aconteceu no último dia 29 de novembro, superaram as expectativas do setor, com movimento considerado histórico.  Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), os lojistas, que previam aumento de vendas entre 10% e 12%,  e registraram, em média, 20% de crescimento em relação ao movimento cotidiano.
Shoppings apresentaram recorde nas vendas durante a data. O Shopping Vila Velha, por exemplo, teve um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A sexta-feira (29) foi o dia de maior movimento desde a inauguração do estabelecimento, em 2014.  
Fecomércio estimava um faturamento de R$ 32 milhões para o comércio com a Black Friday, mas o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, disse que ainda não foram fechados os resultados do montante.

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Segundo José Lino Sepulcri, o crescimento nas vendas é fruto de uma série de fatores, entre eles o saque do FGTSa primeira parcela do 13º salário, a baixa histórica na taxa Selic e o controle da inflação. "Todos ganham: a população compra mercadorias com preços mais baixos, o governo arrecada mais impostos, o empregado do comércio recebe mais comissão e o empresário também comemora porque passamos os últimos 15 dias com vendas baixas por conta das chuvas", explicou.  
Comércio do ES tem movimento histórico na Black Friday
Em um dos shoppings, foi até criado um jogo para estimular os clientes a comprarem com descontos maiores. A ação contou com mais de 5 mil produtos com descontos de até 95%, oferecidos exclusivamente por meio do game. O jogo promoveu ainda mais interação com quem circulava pelo local e foi um grande sucesso com nossos clientes, afirma Manuela Dias, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha.
Na Capital, o Shopping Vitória também teve mais movimento do que previa. "A sexta (dia da Black Fiday) foi a que entrou mais carros na história do shopping (inaugurado em 1993). Um aumento de 14,59% em relação à Black Friday de 2018, afirmou o Diretor Geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto. Ele não revelou o número de veículos que passou pelo local.

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Nas lojas do centro comercial, o dia de promoções rendeu um acréscimo de 12% nas vendas, também em comparação com o mesmo período de 2018. A Black Friday vem tomando corpo durante esses anos, julgo que chegou no seu ápice agora. É uma data que veio para ficar. Os lojistas se prepararam. Isso juntou com o aquecimento da economia, afirmou o diretor.
Para o próximo ano, Brotto afirma que o shopping avalia abrir uma hora mais cedo em relação a este ano para atender os clientes que fizeram fila na porta do estabelecimento antes da abertura neste ano.
A Gazeta procurou a Sá Cavalcante para saber sobre o balanço durante a Black Friday dos Shoppings Praia da Costa, Moxuara, Mestre Álvaro e Montserrat, mas ainda não retornou à reportagem. 

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