Comércio do ES tem movimento histórico na Black Friday

Consumidores fazendo compras na Black Friday Crédito: Fernando Madeira

As vendas durante a Black Friday, que aconteceu no último dia 29 de novembro, superaram as expectativas do setor, com movimento considerado histórico. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), os lojistas, que previam aumento de vendas entre 10% e 12%, e registraram, em média, 20% de crescimento em relação ao movimento cotidiano.

Shoppings apresentaram recorde nas vendas durante a data. O Shopping Vila Velha , por exemplo, teve um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A sexta-feira (29) foi o dia de maior movimento desde a inauguração do estabelecimento, em 2014.

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Em um dos shoppings, foi até criado um jogo para estimular os clientes a comprarem com descontos maiores. A ação contou com mais de 5 mil produtos com descontos de até 95%, oferecidos exclusivamente por meio do game. O jogo promoveu ainda mais interação com quem circulava pelo local e foi um grande sucesso com nossos clientes, afirma Manuela Dias, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha.

Na Capital, o Shopping Vitória também teve mais movimento do que previa. "A sexta (dia da Black Fiday) foi a que entrou mais carros na história do shopping (inaugurado em 1993). Um aumento de 14,59% em relação à Black Friday de 2018, afirmou o Diretor Geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto. Ele não revelou o número de veículos que passou pelo local.

Nas lojas do centro comercial, o dia de promoções rendeu um acréscimo de 12% nas vendas, também em comparação com o mesmo período de 2018. A Black Friday vem tomando corpo durante esses anos, julgo que chegou no seu ápice agora. É uma data que veio para ficar. Os lojistas se prepararam. Isso juntou com o aquecimento da economia, afirmou o diretor.

Para o próximo ano, Brotto afirma que o shopping avalia abrir uma hora mais cedo em relação a este ano para atender os clientes que fizeram fila na porta do estabelecimento antes da abertura neste ano.