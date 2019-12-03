Consumo das famílias e investimentos puxam alta de 0,6% no PIB do Brasil

Consumo das famílias representa quase dois terços do PIB Crédito: Fernando Madeira

O desempenho da economia no terceiro trimestre confirma a retomada puxada pelo setor privado. ?O PIB (Produto Interno Bruto) do período cresceu 0,6% em relação aos três meses imediatamente anteriores, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (3). A projeção feita pela agência Bloomberg estimava um crescimento de 0,4%.

Pelo lado da demanda, o avanço continua puxado pelo consumo das famílias, que representa quase dois terços do PIB e cresceu 0,8% na comparação trimestral. Os investimentos das empresas (formação bruta de capital fixo) avançaram 2,0%. O consumo do governo recuou 0,4%.

As despesas do governo - incluindo pessoal e demais gastos, exceto investimentos -, caem em todas as esferas em função das restrições orçamentárias, analisa a coordenadora de Conta Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. Apesar do resultado do período, a taxa trimestral ainda está 3,6% abaixo do pico da série, atingido no primeiro trimestre de 2014.

Considerando a ótica da oferta, a indústria teve alta de 0,8%. Segundo o IBGE, o crescimento da indústria se deveu à recuperação do setor extrativo, puxada pelo crescimento da extração de petróleo, que cresceu 12% na comparação trimestral, e pelo avanço de 1,3% na construção civil.

A indústria de transformação, por outro lado, teve nova queda, de 1%, afetada pela queda nas exportações em função da menor demanda mundial e da crise da Argentina, segundo o IBGE. A agropecuária cresceu 1,3%, e os serviços, 0,4%.

Nos serviços, se destacaram as atividades financeiras (1,2%), o comércio (1,1%) e o segmento de informação e comunicação (1,1%). Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, a economia avançou 1,2%. A Bloomberg estimava alta de 1%.

Nessa comparação, a agropecuária teve alta de 2,1%, e indústria e serviços, 1%. Sob a ótica da demanda, os investimentos subiram 2,9%, e o consumo das famílias, 1,9%. Nessa base de comparação o consumo do governo também caiu; o recuo foi de 1,4%.

Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 1,842 trilhão no terceiro trimestre, informou o IBGE.

EM 12 MESES

O acumulado dos últimos quatro trimestres mostra crescimento de 1,0%. O IBGE revisou o PIB do 1º trimestre deste ano, de recuo 0,1% para zero em relação aos três meses anteriores. No 2º trimestre, o avanço foi revisto de 0,4% para 0,5%.

Essas revisões foram motivadas, principalmente, pela melhora nos números da agropecuária, pela ótica da oferta, e do consumo e investimentos, pela demanda. O resultado da agropecuária foi revisto de queda de 0,1% para alta de 0,9% no primeiro trimestre e de 0,4% para 1,4% no segundo.

O consumo das famílias e os investimentos ganharam 0,3 ponto percentual em cada trimestre. O consumo cresceu 1,5% e 1,8%, respectivamente, nos dois primeiros trimestres do ano, na comparação com os três meses sempre anteriores. Os investimentos avançaram, respectivamente, 1,1% e 5,4%.

Na comparação anual, o IBGE destacou o avanço de 4,4% na construção e de 4% na indústria extrativa. A indústria de transformação recuou 0,5%,influenciada, principalmente, pela queda na fabricação de celulose, produtos químicos, farmacêuticos e de metalurgia.

Nos serviços, nessa comparação, também se destacaram informação e comunicação (4,2%) e comércio (4%), além de atividades imobiliárias (1,9%) e financeiras (1,3%). O IBGE também revisou para cima o resultado de 2018, de uma alta de 1,1% para 1,3%.

O PIB é uma medida da produção de bens e serviços em um país em um determinado período. Sua expansão é utilizada como sinônimo de crescimento da economia.

"Aquecimento da economia nos próximos períodos" O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi puxado pela agropecuária e pela indústria, e pela ótica da demanda, o consumo das famílias e os investimentos alavancaram o índice. As exportações e os gastos do governo ficaram de lados opostos trazendo uma contribuição negativa para o resultado. O aumento do consumo e principalmente dos investimentos representam um crescimento mais sólido para o PIB brasileiro e pode fazer com que o índice fique acima de 1% para o ano de 2019. Com uma expectativa de aumentos de investimentos no nosso Estado, o que pode gerar empregos e aumento no consumo, é esperado que haja um aquecimento da economia estadual nos próximos períodos. ANÁLISE Octavio Locatelli

"PIB no terceiro trimestre surpreendeu até os mais otimistas" O resultado do PIB deste terceiro trimestre surpreendeu até os mais otimistas. Isso foi consequência de um conjunto de ações realizadas pelo Governo Federal, como a aprovação da reforma da previdência, liberação do fundo de garantia, liberação do abono Pis/Pasep, dentre outros. A expectativa era de crescimento de 0,4% e o resultado surpreendeu, gerando uma expectativa muito boa para 2020. A surpresa positiva foi o crescimento da indústria, considerando a extrativista, ancorado pelo crescimento da extração de petróleo que teve alta de 12%. No caso negativo como se esperava, foi na atividade de transporte e serviços públicos. Se não tivermos nenhuma intercorrência negativa, relacionado ao mercado externo, tais como, guerra comercial entre EUA x China, e o governo conseguir reduzir esses conflitos políticos hora existente, teremos uma perspectiva muito boa para um crescimento consolidado em 2020. ANÁLISE Sebastião Demuner