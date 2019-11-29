Black Friday: lojas do ES estimam faturar R$ 32 milhões nesta sexta

As lojas do Espírito Santo devem faturar até R$ 32 milhões durante a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (29). A estimativa é do presidente da Federação do Comércio do Estado, José Lino Sepulcri. Segundo ele, a movimentação de clientes nas lojas superou todas as expectativas do setor.
"As grandes lojas que anunciaram promoções tinham filas enormes em frente aos seus estabelecimentos já nas primeiras horas da manhã. Isso é muito acima da nossa expectativa"
No Centro de Vitória, antes das 6h a fila já ocupava toda a calçada de uma grande loja de departamentos localizada na Avenida Princesa Isabel. Quando os funcionários levantaram as portas, foi uma correria para conseguir entrar no estabelecimento para aproveitar as promoções. Já em uma loja de material esportivo, em um shopping de Vila Velha, um cliente relatou que ficou mais de duas horas na fila do caixa, que era preferencial.
O presidente da Fecomércio acredita que o "frisson" da Black Friday deve durar pelo menos até o fim de semana e pode se estender ainda mais dependendo da disponibilidade de estoque de cada local. Ele ressalta que o bom faturamento desta data é importante para repor as perdas provocadas pelos muitos dias de chuva que o Estado enfrentou no mês de novembro.
"Ficamos mais de uma semana com o deslocamento da população prejudicado por conta da chuva e, nesse período, as vendas caíram quase 60%. Foi uma semana praticamente parada", ressalta. A previsão é de que as receitas das lojas com a megapromoção seja de quase R$ 100 milhões entre esta sexta-feira (29) e domingo (1).
Sepulcri avalia que o bom resultado das vendas na Black Friday é causado por uma soma de fatores, que incluem o saque do FGTS, a liberação da primeira parcela do 13º salário e a queda histórica na taxa Selic que fez cair também os juros do cartão e do cheque especial.
"É reflexo de uma economia que tende a melhorar nacionalmente e também no Espírito Santo. Não havendo mais imprevistos, vamos fechar esse ano com resultado muito superior ao do ano passado", disse.