Black Friday: como evitar a compra por impulso

Em tempos de Black Friday é comum que muitas pessoas que acabam comprando por impulso e depois percebem que, de fato, não precisam dos produtos adquiridos. A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Muller deu algumas dicas no programa CBN Cotidiano desta quinta-feira (28).
Segundo Adriana, nesses momentos de muitas promoções as pessoas geralmente são movidas pela emoção do consumismo. Além disso, são envolvidas pelas estratégias de marketing feitas pelas empresas para convencer, em especial, as pessoas que têm dúvidas sobre a compra.
Para conseguir superar o impulso é preciso ter uma autorregulação, que é a capacidade de controlar nossos impulsos emocionais por meio da razão. Uma habilidade que podemos desenvolver. Adriana dá quatro dicas que podem ajudar nesse controle pessoal.
Pense
Faça uma lista do que você precisa antes de entrar no site ou loja que você pretende comprar o produto, isso pode te ajudar a comprar apenas o que você realmente precisa.
Planeje e saia com um valor pré-definido para não gastar mais do que pode ou precisa, isso serve para compras no dinheiro, mas também no cartão. Crie seu próprio limite.
Pesquisar pode te ajudar a não ser enganado pelas falsas promoções.
Na dúvida, saia daquele ambiente de vendas, seja ele digital ou físico, converse com alguém, que não seja tão impulsivo quanto você e veja se de fato aquela compra é urgente e necessária.