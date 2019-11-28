Black Friday: como evitar a compra por impulso

Pense

Faça uma lista do que você precisa antes de entrar no site ou loja que você pretende comprar o produto, isso pode te ajudar a comprar apenas o que você realmente precisa.

Planeje e saia com um valor pré-definido para não gastar mais do que pode ou precisa, isso serve para compras no dinheiro, mas também no cartão. Crie seu próprio limite.

Pesquisar pode te ajudar a não ser enganado pelas falsas promoções.