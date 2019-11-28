Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Planejamento financeiro

Black Friday: como evitar a compra por impulso

Saiba como evitar a compra por impulso neste período de fim de ano, quando as promoções são constantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 20:46

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 20:46

Black Friday Crédito: Arquivo
Em tempos de Black Friday é comum que muitas pessoas que acabam comprando por impulso e depois percebem que, de fato, não precisam dos produtos adquiridos. A psicóloga e comentarista da Rádio CBN VitóriaAdriana Muller deu algumas dicas no programa CBN Cotidiano desta quinta-feira (28).
Segundo Adriana, nesses momentos de muitas promoções as pessoas geralmente são movidas pela emoção do consumismo. Além disso, são envolvidas pelas estratégias de marketing feitas pelas empresas para convencer, em especial, as pessoas que têm dúvidas sobre a compra.
Para conseguir superar o impulso é preciso ter uma autorregulação, que é a capacidade de controlar nossos impulsos emocionais por meio da razão. Uma habilidade que podemos desenvolver. Adriana dá quatro dicas que podem ajudar nesse controle pessoal.

Pense

Faça uma lista do que você precisa antes de entrar no site ou loja que você pretende comprar o produto, isso pode te ajudar a comprar apenas o que você realmente precisa.
Planeje e saia com um valor pré-definido para não gastar mais do que pode ou precisa, isso serve para compras no dinheiro, mas também no cartão. Crie seu próprio limite.
Pesquisar pode te ajudar a não ser enganado pelas falsas promoções.
Na dúvida, saia daquele ambiente de vendas, seja ele digital ou físico, converse com alguém, que não seja tão impulsivo quanto você e veja se de fato aquela compra é urgente e necessária.

Veja Também

Na Black Friday, fique atento se o produto tem selo do Inmetro

14 produtos de decoração e utilidades para investir na Black Friday

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados