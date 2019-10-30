Com Selic a 5%, bancos reduzem juros de empréstimos e financiamentos

Faça as contas: Juros Crédito: Pixabay

Os reflexos do corte da Selic feito nesta quarta-feira (30) já estão sendo repassados dos bancos para o consumidor. O Banco Central anunciou que a taxa básica de juros caiu de 5,5% para 5% ao ano - o menor patamar histórico . Com esse movimento, o acesso ao crédito vai ficar um pouco mais barato para os usuários de alguns serviços bancários.

O Banco do Brasil é um dos que divulgaram que haverá redução nas taxas de juros para várias de suas linhas de crédito. A aquisição de imóveis nas linhas Carteira Hipotecária e Sistema Financeiro da Habitação (SFH), dependendo do prazo e perfil do cliente, pode chegar a uma ter uma diminuição de até 0,82 p.p. ao ano. Para a linha BB Crédito Veículos, a taxa de juros passa de 0,77% ao mês para 0,6% ao mês. Já para a aquisição de outros bens na modalidade BB Crediário, a taxa mínima passa de 3,27% ao mês para 3,15% e a máxima sai dos atuais 3,80% ao mês para 3,68%.

Para o Home Equity do banco, as taxas praticadas pelo banco serão reduzidas de 1,38% ao mês para 1,34% na faixa mínima, e de 1,80% para 1,76% ao mês na faixa máxima. Já para o produtor rural, o BB vai reduzir de 8,50% para 7,50% ao ano (mínimas) e de 10,85% para 10,35% ao ano (máximas). Na linha Comercialização, os juros passam de 8,70% para 7,40% ao ano (mínimas).

Outro banco que anunciou a redução de juros foi o Itaú. De acordo com a instituição financeira, o corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica (Selic) será repassado integralmente em linhas de crédito. "O corte para pessoa física será no empréstimo pessoal, enquanto para pessoa jurídica será no capital de giro. Os novos valores passam a valer a partir de segunda-feira (04) e variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco", disse em nota.

Já o Banestes informou que irá fazer uma reavaliação das taxas de alguns produtos e, em breve, terá o anúncio das novidades.

QUEDA DA SELIC