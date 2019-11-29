Capixabas fazem fila gigante para aproveitar ofertas da Black Friday no ES

A Black Friday movimenta o Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (29). Uma enorme fila se formou antes das 6h em uma grande loja de departamentos localizada na Avenida Princesa Isabel. A loja abriu às 6h30, uma hora e meia antes do horário normal de abertura, e vai fechar à meia-noite. Quando os funcionários levantaram as portas foi uma correria para conseguir entrar no estabelecimento para aproveitar as promoções. Às 6h, a fila já ocupava toda a calçada do estabelecimento.
O corretor de imóveis aposentado Adalto Betine foi um dos primeiros a chegar na loja do Centro. Ele comprou uma Smart TV de 43 polegadas por R$ 1.299. Segundo ele, antes da Black Friday, o aparelho custava entre R$ 1.500 a R$ 1.790.
"Cheguei aqui às 6h15 e consegui comprar minha TV por um preço excelente. Para mim, a promoção está sendo um excelente negócio. É meu presente de Papai Noel"
A aposentada Sônia Maria também chegou cedo. Ela saiu de Cariacica e chegou às 5h. A aposentada saiu com o carrinho cheio e gastou mais de R$ 2 mil com as compras. "Comprei ar-condicionado, celular e produtos de limpeza e higiene. Saí satisfeita", disse.