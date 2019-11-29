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Dia de promoção

Capixabas fazem fila gigante para aproveitar ofertas da Black Friday no ES

Uma loja de departamentos,  localizada na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, abriu mais cedo nesta sexta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 07:57

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 07:57

Black Friday movimenta o Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (29). Uma enorme fila se formou antes das 6h em uma grande loja de departamentos localizada na Avenida Princesa Isabel. A loja abriu às 6h30, uma hora e meia antes do horário normal de abertura, e vai fechar à meia-noite. Quando os funcionários levantaram as portas foi uma correria para conseguir entrar no estabelecimento para aproveitar as promoções. Às 6h, a fila já ocupava toda a calçada do estabelecimento.
Loja abriu mais cedo para atender clientes em Vitória Crédito: Caique Verlí
O corretor de imóveis aposentado Adalto Betine foi um dos primeiros a chegar na loja do Centro. Ele comprou uma Smart TV de 43 polegadas por R$ 1.299. Segundo ele, antes da Black Friday, o aparelho custava entre R$ 1.500 a R$ 1.790. 
"Cheguei aqui às 6h15 e consegui comprar minha TV por um preço excelente. Para mim, a promoção está sendo um excelente negócio. É meu presente de Papai Noel"
Adalto Betine - Aposentado
Consumidor aproveita promoção da Black Friday Crédito: Caique Verlí
A aposentada Sônia Maria também chegou cedo. Ela saiu de Cariacica e chegou às 5h. A aposentada saiu com o carrinho cheio e gastou mais de R$ 2 mil com as compras. "Comprei ar-condicionado, celular e produtos de limpeza e higiene. Saí satisfeita", disse.

Consumidores aproveitam Black Friday

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