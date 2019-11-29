Black Friday: correria e mais de 2h em filas para aproveitar ofertas no ES

Clientes fazem compras em loja de produtos esportivos Crédito: Ricardo Medeiros

Quem foi às compras na manhã desta sexta-feira (29) para aproveitar as ofertas do Black Friday precisou de paciência. Lojas na Grande Vitória registraram filas gigantescas . Alguns clientes relataram que ficaram mais de duas aguardando para passar nos caixas. Em uma loja de material esportivo, em um shopping de Vila Velha, um cliente relatou que ficou mais de duas horas na fila do caixa - que era preferencial.

"As filas estão enormes e tem muita gente lá dentro - um caos. Mas os preços estão excelentes", comentou o cliente que pediu para não ser identificado.

Um vídeo mostra a correria no momento em que a loja abriu as portas. O comércio tem horário diferenciado de funcionamento nesta sexta-feira. Os shoppings, em sua maioria por exemplo, abriram às 9h.

Consumidores aproveitam Black Friday

R$ 2 MIL EM COMPRAS

Mesmo com filas, muitos clientes não se arrependeram. Nelgisa Rocha, professora aposentada, saiu de uma loja de departamentos no Centro de Vitória com panelas e produtos de higiene. "Os preços estão bons, o que atraiu esse monte de gente. Cheguei aqui às 6h e a fila já estava dobrando na rua"