Black Friday da dívida: bancos dão descontos de até 90% no ES

Se você é daqueles que já decidiu que não vai comprar nada na Black Friday para não ver as contas aumentarem, atenção: na próxima semana, os principais bancos do Brasil oferecerão benefícios para quem quer negociar as dívidas. A ação acontece entre os dias 2 e 6 de dezembro, e os descontos podem chegar até 92% do valor da dívida.
A Semana da Negociação e Orientação Financeira, organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), conta com condições especiais para os clientes pessoas físicas e jurídicas. Em Vitória, algumas agências vão funcionar também em horário especial para atender quem deseja sair do vermelho.
DESCONTO PARA NOVOS E ANTIGOS DEVEDORES
Clientes do Santander com atrasos de até 60 dias terão reduções de até 20% nas taxas. Já para acordos com atrasos acima de 60 dias, o banco promete oferecer descontos de até 90% no valor total da dívida.
Já no Banco do Brasil, o cliente terá descontos de até 92%, além de prazos que podem chegar a 120 meses e com até 180 dias de carência. A regra vale para pessoas físicas que possuem operações de crédito vencidas com o banco, independentemente da faixa de renda e do tempo de inadimplência.
CONTRATO HABITACIONAL
Além de descontos de até 90% para clientes que estejam com dívidas a mais de um ano, a Caixa Econômica Federal também vai dar abatimento para quem está com parcelas do contrato habitacional em atraso. Uma das alternativas oferecidas compreende o pagamento de um valor de entrada e a incorporação do restante da dívida em atraso às demais prestações do contrato, permitindo que o cliente retome seu fluxo de pagamento mensal.
HORÁRIO ESPECIAL
De 2 e 6 de dezembro as agências de alguns bancos vão funcionar até às 20 horas, especialmente para o cliente que quiser renegociar dívida.
- Banco do Brasil - agência da Praça Pio XII, no Centro de Vitória
- Caixa - agência do Edifício Century Towers, na Reta da Penha, em Vitória
- Itaú - agência da Reta da Penha, em Vitória
- Santander - agência da Reta da Penha, em Vitória
CUIDADO NA HORA DE NEGOCIAR
Aproveitar os descontos para se livrar de uma dívida é uma ótima ideia, mas só se você ficar atento ao novo valor das parcelas. O economista Antonio Marcus Machado afirma que o ideal é conseguir baixar o preço de forma que você possa pagar a vista, ou no máximo em três prestações. "Fora isso, resolve a situação do credor, mas complica a vida da pessoa", afirma.
"É uma oportunidade muito boa, porque é muita gente endividada e os bancos precisam desses consumidores para novas compras de final de ano. Eles estão dispostos a abrir mão de juros que em geral são muito altos. Mas tem que ser bom para os dois lados. Tem que olhar a sua renda e pegar 30%, estourando 40% da renda para o pagamento da dívida. O ideal é entre 30% ,35% em dezembro, janeiro e fevereiro. Em março, ainda no começo do ano, a pessoa já não tem mais essas parcelas para pagar."
FEIRÃO CDL
Outra opção para quem quer renegociar as dívidas, é o feirão que a CDL Vitória acontece também na semana que vem, de 3 a 7 de dezembro. Banestes, Caixa e organizações como Cesan e EDP Escelsa, além de algumas lojas, participam da ação de recuperação de crédito. O evento acontece no ginásio Paulo Valiate Pimenta, em Bento Ferreira, Vitória, das 9h às 16 horas.