Black Friday da dívida: bancos dão descontos de até 90% no ES

Outra opção para quem quer renegociar as dívidas, é

que vem, de 3 a 7 de dezembro. Banestes, Caixa e organizações como Cesan e EDP Escelsa, além de algumas lojas, participam da ação de recuperação de crédito. O evento acontece no ginásio Paulo Valiate Pimenta, em Bento Ferreira, Vitória, das 9h às 16 horas.