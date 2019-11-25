Das dívidas ao topo: as lições do campeão Flamengo para o seu negócio

Marketing

O primeiro passo do Flamengo campeão em 2019, foi dado lá em 2013, quando teve início a gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Ao contrário de muitos clubes brasileiros, que são geridos por associados e conselheiros, o Rubro Negro passava a ser gerido por um administrador. E isso fez toda a diferença. "Faz diferença ter experiencia no mercado. Profissionalização na gestão. A gestão profissional aliada com governança corporativa e transparência. O Flamengo fez o dever de casa nessas três frentes. Em qualquer negócio é preciso bom uso dos recurso, decisões racionais e evitar desperdícios. Você pode ter o dinheiro que for, se não usar direito, o dinheiro vai acabar e você não vai ver o resultado", defende o Professor Fernando Galdi. Identificado o problema, vale ser criativo na hora de buscar soluções, como lembra o economista Antônio Marcus Machado: "Nem sempre é preciso gastar muito para sair de uma situação adversa. É preciso ser criativo na gestão do ativo. No caso do Flamengo, parte dos jogadores ao longo desses sete anos vieram por empréstimo".

Antes de conquistar o título da Libertadores e do Brasileiro este ano, o Flamengo bateu na trave muitas vezes. Foi aprendendo com os erros que o time conseguiu ser campeão. Em qualquer negócio, aprender com os erros é essencial para crescer. Só erra quem tenta, errar é normal. Mas é muito importante que os erros sirvam de ensinamento. "Se tem o projeto, é não desanimar e ver onde errou. Corrigir o erro até acertar. Aprender e colocar em prática a aprendizagem", lembra Machado.

Não existe milagre. Para sair de situações complicadas é preciso pensar no futuro e se planejar. Como você quer estar daqui cinco, dez anos? Um projeto de reorganização financeira leva tempo, cerca de oito anos e é preciso persistência, dedicação, planejamento e ação. "Lá atrás o Flamengo cortou vários recursos, secou os custos por um bom tempo. O time deixou de ganhar títulos por um tempo para investir em infraestrutura e pagar as contas em dia. Um trabalho de seis anos que está colhendo os frutos agora. Não existe milagre. Foi tudo muito bem preparado e planejado", afirma o publicitário Marcelo Braga.

Ainda que os resultados demorem a aparecer, respeite o planejamento feito e dê continuidade aos projetos. Se tudo foi devidamente planejado, de forma correta, o resultado virá. "A torcida vive de título. Mas como o clube estava focado e planejado para voltar a ganhar títulos a longo prazo, seguiu o planejamento de organizar as contas, pagar os funcionários em dia e arrumar a casa. Bandeira de Mello mudou a historia do Flamengo e não ganhou nenhum título", lembra Braga.

O time entrou no eixo sob o comando de um técnico estrangeiro, Jorge de Jesus. Como no futebol, toda empresa precisa de um bom líder, com boas ideias para resolver os problemas. "O Flamengo trouxe alguém de fora do país, que não está acostumado com a cultura do jeitinho. Isso vale para algumas empresas bairristas demais, que acham que um estrangeiro, por não conhecer a cultura local, pode não ajudar. Não é só o de casa que resolve, as vezes alguém de fora, com outra olhar ajuda bastante", pondera Antônio Marcus Machado.

No campo ou na empresa é preciso entrega. As coisas só vão funcionar se você poder contar com a dedicação de todos os colaboradores. "Não existe meio trabalhador, dedicação mais ou menos. No futebol brasileiro, por exemplo, é comum a estrela do time não querer treinar direito. A estrela quer brilhar, subir no palco, mas não quer ir ao ensaio. Não adianta ser bom só em três ou quatro jogos, tem q ser bom todos os jogos. É preciso regularidade. Na empresa também é assim", diz o economista.