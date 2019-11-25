Capixabas iniciam saga de volta para casa após Flamengo ganhar a Libertadores

Ainda antes da partida, o capixaba por pouco não foi barrado. Durante a revista no estádio, boné, cinto e bandeiras foram retidas. "Até com o cinto das calças e bermudas tivemos problemas. Pegaram minha bandeira do Flamengo, do Espírito Santo e até a da excursão. Consegui recuperar a do ES depois no meio da multidão na festa, mas as outras coisas perdi tudo. Foi uma loucura", disse.

"Agora estamos só o cansaço. Foi exaustivo demais. Nesse momento estamos na fronteira entre o Peru e o Chile. Os chilenos são mais rigorosos na fiscalização para entrar no país para quem vem do Peru. Agora temos mais uma batalha que é atravessar o Chile com esses problemas. Nossa ideia era conseguir voltar a tempo do jogo contra o Ceará na quarta-feira (27) para ver o time recebendo o troféu do Brasileiro, mas não será possível", finalizou o morador de Vila Velha na tarde desta segunda-feira (25).