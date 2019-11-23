Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solta o grito, torcida!

Flamengo vira sobre o River Plate e é bicampeão da Libertadores

Rubro-Negro carioca venceu por 2 a 1 com dois gols de Gabigol. Virada sobre o River Plate foi histórica!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 19:56

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 19:56

Torcida do Flamengo soltou o grito de bicampeão da Libertadores  Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Uma vitória para testar o coração dos torcedores da Nação. O Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, e comemora o bicampeonato da Libertadores da América. Os dois gols foram marcados por Gabibol.
Na primeira etapa o Fla até teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar boas jogadas de ataque. O time não conseguiu nenhuma finalização certa e sofreu com a forte marcação argentina. O River, por sua vez, abriu o placar com Borré aos 14 minutos e segurou o resultado.

Veja Também

Torcedores invadem as ruas para torcer para o Flamengo no ES

No segundo tempo o Flamengo voltou melhor. Logo no primeiro minuto, Gabigol conseguiu dar o primeiro chute certo ao gol.
Aos 11 uma jogada inacreditável. Bruno Henrique avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área. Arrascaeta furou, Gabigol chutou forte, mas a bola parou na zaga. Everton Ribeiro pegou a sobra, mas Armani fez grande defesa.

Veja Também

Torcedor cria reduto do Flamengo em Vila Velha; veja fotos da casa

Gabriel disputa jogada com a defesa do River Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O River começou a esfriar a partida, retardando o reinício do jogo em faltas e laterais. O Flamengo, ao contrário, tentava colocar fogo no jogo. Aos 20 saiu Gerson, machucado, e entrou Diego.
O meia experiente deu qualidade ao Fla, mas o time ainda esbarrava em erros técnicos - passes errados e finalizações sem direção. Mas quando quase ninguém mais acreditava, o Fla empatou. Gabriel, aos 43 do segundo tempo, recebeu passe de Arrascaeta e igualou o placar.
Já nos acréscimos, aos 46, a virada. Após lançamento, o camisa 9 do Mengão ganhou de Pinola e bateu de pé esquerdo para virar o jogo.
Antes do fim, o juiz mostrou o cartão vermelho para o volante Palacios e também para Gabigol. Mas o placar já estava definido. Flamengo bicampeão!
Flamengo é bicampeão da Libertadores Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados