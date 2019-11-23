Flamengo vira sobre o River Plate e é bicampeão da Libertadores

Torcida do Flamengo soltou o grito de bicampeão da Libertadores Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Uma vitória para testar o coração dos torcedores da Nação. O Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, e comemora o bicampeonato da Libertadores da América. Os dois gols foram marcados por Gabibol.

Na primeira etapa o Fla até teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar boas jogadas de ataque. O time não conseguiu nenhuma finalização certa e sofreu com a forte marcação argentina. O River, por sua vez, abriu o placar com Borré aos 14 minutos e segurou o resultado.

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No segundo tempo o Flamengo voltou melhor. Logo no primeiro minuto, Gabigol conseguiu dar o primeiro chute certo ao gol.

Aos 11 uma jogada inacreditável. Bruno Henrique avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área. Arrascaeta furou, Gabigol chutou forte, mas a bola parou na zaga. Everton Ribeiro pegou a sobra, mas Armani fez grande defesa.

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Gabriel disputa jogada com a defesa do River Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O River começou a esfriar a partida, retardando o reinício do jogo em faltas e laterais. O Flamengo, ao contrário, tentava colocar fogo no jogo. Aos 20 saiu Gerson, machucado, e entrou Diego.

O meia experiente deu qualidade ao Fla, mas o time ainda esbarrava em erros técnicos - passes errados e finalizações sem direção. Mas quando quase ninguém mais acreditava, o Fla empatou. Gabriel, aos 43 do segundo tempo, recebeu passe de Arrascaeta e igualou o placar.

Já nos acréscimos, aos 46, a virada. Após lançamento, o camisa 9 do Mengão ganhou de Pinola e bateu de pé esquerdo para virar o jogo.

Antes do fim, o juiz mostrou o cartão vermelho para o volante Palacios e também para Gabigol. Mas o placar já estava definido. Flamengo bicampeão!