Torcedores invadem as ruas para torcer para o Flamengo no ES

No mar vermelho e preto formado pelas diversas bandeiras e camisas, alguns torcedores se destacavam com o uso de acessórios especiais e rostos pintados. Grupos de torcedores ainda cantaram o hino e entoaram diversos outros gritos de apoio ao Mengão durante a tarde. Confiança e animação, claro, também não faltaram. Veja vídeos abaixo.