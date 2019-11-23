Torcedores invadem as ruas para torcer para o Flamengo no ES

Os bares na Grande Vitória ficaram cheios de torcedores flamenguistas na tarde deste sábado (23), por conta da final da Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate, da Argentina. Um dos locais invadidos pela Nação rubro-negra foi o Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória.
No mar vermelho e preto formado pelas diversas bandeiras e camisas, alguns torcedores se destacavam com o uso de acessórios especiais e rostos pintados. Grupos de torcedores ainda cantaram o hino e entoaram diversos outros gritos de apoio ao Mengão durante a tarde. Confiança e animação, claro, também não faltaram. Veja vídeos abaixo.