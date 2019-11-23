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Final da Libertadores

Torcedores invadem as ruas para torcer para o Flamengo no ES

A Nação rubro-negra tomou as ruas do Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde deste sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 17:17

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 17:17

Torcedores do Flamengo esperavam a final da Libertadores no Triângulo Crédito: Ricardo Medeiros
Os bares na Grande Vitória ficaram cheios de torcedores flamenguistas na tarde deste sábado (23), por conta da final da Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate, da Argentina. Um dos locais invadidos pela Nação rubro-negra foi o Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória.

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No mar vermelho e preto formado pelas diversas bandeiras e camisas, alguns torcedores se destacavam com o uso de acessórios especiais e rostos pintados. Grupos de torcedores ainda cantaram o hino e entoaram diversos outros gritos de apoio ao Mengão durante a tarde. Confiança e animação, claro, também não faltaram. Veja vídeos abaixo.

Torcedores do Flamengo no Triângulo

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