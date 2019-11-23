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90 anos de alegria

'Vovó flamenguista' capixaba vai recorrer à fé na Final da Libertadores

Ana Maria Lopes é torcedora do Rubro-Negro desde pequena, incentivada pelo pai. Para a disputa deste sábado (23), a aposta é de que vai ser emocionante: 'Não vai ser fácil, não'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 16:27

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 16:27

Ana Maria Lopes é torcedora fanática do Flamengo, aos 90 anos Crédito: Bernardo Bracony/ TV Gazeta
Aos 90 anos de idade, Ana Maria Lopes nutre um amor pelo Flamengo que ultrapassa as barreiras do tempo. Capixaba, ela é o tipo de torcedora fanática do Rubro-Negro carioca - não perde uma partida e tem uma grande coleção de objetos do Fla. Neste sábado (23), quando a equipe entra em campo em Lima, no Peru, pela Final da Libertadores, a senhora simpática de cabelos brancos promete usar a tática de sempre: Acendo uma vela para São Judas.
A paixão pelo Flamengo vem de família, ela conta. Acostumada a ver o pai torcendo pelo time, Ana Maria acabou se apegando ao clube e nunca mais deixou de amá-lo. Desde pequena eu via meu pai falando de futebol. Ele falava muito do Flamengo, às vezes viajava e ia ao Rio para assistir ao jogo, lembra.
Recentemente, Ana Maria esteve no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para assistir a uma partida do time do coração. A chegada de uma senhorinha ao estádio chamou atenção de outros torcedores.
Quando passei na roleta, uma moça falou: Mas a senhora dessa idade vindo para o campo?. Eu falei: Não morri ainda, estou viva. Tem gente que gosta de cinema, outros de teatro. Eu gosto de futebol, respondeu.
Atenta aos passes e gols, ela garante que é tomada pela emoção quando o Mengão está em campo. Quando está perdendo, parece que meu coração fica apertado. Mas, na hora que faz um gol, é ótimo. Comemoro bastante!.
E, como todo torcedora, Ana Maria também tem suas apostas. Não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um 1 x 0. Acho que o gol vai ser do Diego, gosto muito dele, garantiu ela.

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Além da camisa e dos objetos do time, Ana Maria diz que vai recorrer à fé para tentar ajudar o Flamengo nessa final. E pede a ajuda dos demais torcedores: É para torcer, não brigar com ninguém se tiver perdendo e rezar um pouquinho. Pedir a São Judas para ajudar a ganhar, finaliza.
Com informações da TV Gazeta e G1 ES
Objetos com as cores do Flamengo estão presentes na casa de Ana Maria, no ES Crédito: Foto: Reprodução/ TV Gazeta

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