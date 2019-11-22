Boa fase do Flamengo impulsiona vendas no comércio da Grande Vitória

Victor Esteves (esquerda) comprou mais uma camisa para a coleção e ainda levou outra de presente para o afilhado Crédito: Bárbara Oliveira

O administrador Victor Esteves, de 36 anos, têm seis camisas do Flamengo . Apesar disso, na manhã desta sexta-feira (22), ele foi até uma loja oficial do clube, em Vitória , fazer o que boa parte dos capixabas, que torcem pelo Rubro Negro, também têm feito: comprar uma nova camisa do time do coração.

A boa fase do time carioca, que disputa a final da Libertadores na tarde deste sábado (23) e ainda pode ser campeão brasileiro no domingo (24) - mesmo sem entrar em campo -, tem empolgado os capixabas. Tanto, que a camisa oficial de jogo (uniforme nº1) já acabou e não tem previsão de reposição. Ainda assim, a loja oficial do clube é de longe a mais movimentada em um shopping de Vitória.

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"Essa é minha sétima camisa. Amanhã vou usar a minha camisa da sorte, que é a do título Carioca desse ano. Foi a camisa que mais usei em 2019 e tem dado certo. O jogo será duro, mas vamos ser campeões. A festa lá em casa já está toda preparada", contou Esteves, ao exibir as duas camisas do uniforme nº3 que comprou para ele e para o afilhado.

FATURAMENTO 5X MAIOR

Se a tradicional camisa Rubro Negra oficial está em falta, outras opções não faltam: chaveiro, copos, caneca, chinelos, capinhas de celular e modelos diferentes de camisas oficias estão à disposição do torcedor. A variedade de produtos é tanta, que dificilmente alguém sai da loja de mãos vazias. Com a alta procura, o faturamento já é cinco vezes maior que no ano passado.

"A gente está com um aumento de 500% em relação ao ano passado. A procura está gigante, mas a camisa já está em falta. O estoque está zerado. A camisa Jogo 1, que é a tradicional Rubro Negra já não temos, uniforme 2 também não temos. Só estou tendo regata e uniforme 3, que é a cinza, mas também já está esgotando", conta Leandro Cruz, gerente da loja.

Com a loja sempre cheia, personalizar camisa também só com 24 horas de antecedência. "A gente não está conseguindo mais. Estamos contratando uma pessoa só para personalizar as camisas, para ficar só ali botando letra e número no manto sagrado do pessoal", afirma.

LOJAS ESPORTIVAS

Quem procura pela camisa oficial em outras lojas esportivas também esbarra no mesmo problema. Em uma tradicional loja de Vila Velha, as camisas acabaram no mesmo dia em que o estoque foi reposto. Nenhuma das cinco lojas espalhadas pela Grande Vitória têm a camisa oficial de jogo para vender.

Camisa oficial nº1, tradicional Rubro Negra, sumiu das prateleiras Crédito: Bárbara Oliveira

"A camisa oficial chegou reposição ontem (quinta-feira) e já acabou. Em todas as lojas está assim. O pessoal não encontra na loja oficial, aí vem procurar aqui, mas a gente também não tem mais para vender. Temos outros modelos de camisa de linha oficial licenciada, além de boné e bandeira. De quarta-feira para cá teve um aumento muito grande, de quase 80% nas vendas. O pessoal já chega pedindo a camisa do Flamengo", diz Rafael Miranda, gerente de uma loja de Vila Velha.

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A situação é semelhante em uma loja de camisas de futebol retrô, onde as vendas chegaram a cair durante o período em que não havia camisas do time Rubro Negro.

"Estamos com reposição diária para dar conta da procura. Tivemos um período de baixa nas vendas por falta de produtos relacionados ao Flamengo. Ontem, 100% das vendas foram Flamengo. Não teve quem procurou coisas de outro clubes. E tem sido assim não só aqui, mas em lojas esportivas no geral" Victor Gomes - Supervisor de loja

Perto dali, uma outra loja de artigos esportivos - que vende de tênis a camisas -, a meta de venda do dia também só é batida com uma ajudinha do Flamengo.

"Quando tem Flamengo, a gente bate a meta. Quando não tem... Não sai mais nada a não ser coisas do Flamengo. Na terça-feira (19), vendemos R$ 4 mil em coisas do Flamengo. Só temos o uniforme 2 e três camisas do Zico. A camisa oficial de jogo, vermelha e preta, só por encomenda", revela a supervisora Thayná Frida.

MESMO PREÇO