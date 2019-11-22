EDP desmente boato de que energia será desligada durante jogo do Flamengo

Texto atribuído a EDP Escelsa circulou nas redes sociais Crédito: Reprodução

O texto, que começou a viralizar na última quinta-feira (21) nas redes sociais, afirma: "A EDP informa que em virtude do trabalho de manutenção da rede elétrica, a energia será desligada sábado 23/11/2019 em todo o Espírito Santo, a partir das 16h, voltando ao normal após às 20h. Desejamos a todos os consumidores uma excelente quinta-feira. É a EDP trabalhando sempre do lado da população", diz.

A mensagem assustou alguns capixabas, principalmente aqueles que planejam assistir o jogo. Devido à repercussão, a EDP publicou uma nota afirmando que a notícia do desligamento de energia é falsa.

"A EDP desmente a notícia falsa onde informa que a energia será desligada no sábado, dia 23, das 17h às 20h. Não há nenhuma previsão de desligamento, manutenção ou qualquer outro serviço a ser realizado neste horário. Trabalhamos para garantir um fornecimento normal de energia", afirmou a nota.