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EDP desmente boato de que energia será desligada durante jogo do Flamengo

O suposto horário de desligamento, que circulou nas redes sociais, pegaria exatamente a partida da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 13:52

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 13:52

Texto atribuído a EDP Escelsa circulou nas redes sociais Crédito: Reprodução
Nesta semana, um texto atribuído à EDP Escelsa circulou nas redes sociais. Na imagem, que contém a logo da concessionária de distribuição de energia elétrica, um texto afirma que a energia seria desligada neste sábado (23) em todo Espírito Santo, das 16h às 20h. O suposto horário de desligamento pegaria exatamente o horário da final da Copa Libertadores da América, com Flamengo e River Plate. 
O texto, que começou a viralizar na última quinta-feira (21) nas redes sociais, afirma: "A EDP informa que em virtude do trabalho de manutenção da rede elétrica, a energia será desligada sábado 23/11/2019 em todo o Espírito Santo, a partir das 16h, voltando ao normal após às 20h. Desejamos a todos os consumidores uma excelente quinta-feira. É a EDP trabalhando sempre do lado da população", diz.
A mensagem assustou alguns capixabas, principalmente aqueles que planejam assistir o jogo. Devido à repercussão, a EDP publicou uma nota afirmando que a notícia do desligamento de energia é falsa. 
"A EDP desmente a notícia falsa onde informa que a energia será desligada no sábado, dia 23, das 17h às 20h. Não há nenhuma previsão de desligamento, manutenção ou qualquer outro serviço a ser realizado neste horário. Trabalhamos para garantir um fornecimento normal de energia", afirmou a nota. 

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