Adriano Imperador cai em lágrimas com título do Flamengo

Adriano se emocionou com a virada e o título da Libertadores pelo Flamengo

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o ex-jogador Adriano chorou com o título, que aconteceu exatos 38 anos depois da primeira conquista em 1981, com Zico e companhia. No Instagram, o Imperador publicou um vídeo comemorando o segundo gol de Gabigol aos prantos.