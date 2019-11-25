Adriano Imperador cai em lágrimas com título do Flamengo

O Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, e conquistou o seu segundo título da Copa Libertadores da América. A conquista, no entanto, teve drama. O time carioca perdia para os argentinos até aos 45 minutos do segundo tempo, quando Gabigol empatou e, três minutos depois, virou.
Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o ex-jogador Adriano chorou com o título, que aconteceu exatos 38 anos depois da primeira conquista em 1981, com Zico e companhia. No Instagram, o Imperador publicou um vídeo comemorando o segundo gol de Gabigol aos prantos.
"Quase que o cavalo não aguenta", escreveu Adriano.