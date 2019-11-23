Torcedores do Flamengo comemoram o título da Libertadores no ES

Torcida comemora o título do Flamengo na Libertadores Crédito: A gazeta

Logo após o apito final da partida, voltou a chover forte na Região Metropolitana; mas a água não diminuiu a comemoração do título e tampouco afastou os flamenguistas das ruas do Triângulo, na Praia do Canto , local escolhido por centenas de torcedores para assistir à grande final.

O estudante de ciências da computação Luiz Gustavo de Mattos, de 21 anos, é um bom exemplo da postura adotada pelos rubros-negros nesta data. "Vim de Vila Velha para assistir o jogo aqui e agora é só comemorar até o dia acabar, mesmo de baixo de chuva", comentou, em meio a uma das ruas que foram interditadas.

Junto dele, estava outro amigo, também flamenguista. Estudante de marketing, o Igor Silva Alves, de 23 anos, ainda estava emocionado cerca de 30 minutos após o término do jogo. "Eu achava que ia ser mais fácil, mas fiquei otimista até o final. Na hora que saiu o gol, eu só ajoelhei e chorei. Se não for sofrido, não é Flamengo", desabafou feliz.

Festa da torcida do Flamengo