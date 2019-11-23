Chuva forte atinge cidades do Espírito Santo neste sábado (23)

O tempo firme para o capixaba durou pouco. A chuva voltou a cair no Estado no início da noite deste sábado (23). Em Anchieta e Guarapari, o temporal caiu forte. Já em Cachoeiro de Itapemirim a chuva forte deixou algumas ruas alagadas. E o tempo ruim já chegou na Grande Vitória. Nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Viana e Vitória já chove forte em alguns bairros.
E o domingo (24) para o capixaba promete ser chuvoso. Na Região da Grande Vitória a situação pode ficar preocupante, pois há possibilidade de chuva grossa a qualquer momento. No interior do Estado há risco para temporais desde cedo.