De Feu Rosa para o topo da América com o Flamengo. Veja a trajetória de Lincoln

Lincoln viveu uma temporada difícil, mas viu o trabalho ser recompensado Crédito: Paulo Sergio/Agência Estado

Flamengo conquistou a Libertadores na noite deste sábado (23) após superar o River Plate, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru . E o Espírito Santo foi representado nessa conquista. Natural da Serra , o atacante Lincoln deu seus primeiros passos no futebol na Escolinha do Jerê, em Feu Rosa. Após trilhar seu caminho com sucesso nas categorias de base do Flamengo e na seleção brasileira, o capixaba agora pode gritar que é campeão do principal torneio do futebol sul-americano. Ele chegou ao topo da América com o time rubro-negro.

COMEÇO EM ESCOLINHA EM FEU ROSA

Se Lincoln hoje brilha com a camisa 29 do Flamengo, um dos responsáveis por isso é Jeremias Oliveira, ou melhor, o Jerê. Treinador de uma escolinha de futebol em Feu Rosa. Foi ele quem acolheu o garoto ainda bem pequeno e desde já via o potencial do menino. "Lincoln chegou aqui com quatro anos, era uma criança tímida, mas com talento para o futebol. Sempre foi tranquilo, quieto e demonstrava facilidade para fazer gols. É um camisa 9 nato, entende da 'centroavância' desde novinho", destacou Jerê.

Lincoln e Jerê se encontraram recentemente em julho, quando o atacante visitou a escolinha de futebol em Feu Rosa Crédito: Arquivo pessoal

Cada vez que a cria se destaca, o sorriso se abre no rosto do primeiro técnico de Lincoln. Ele aproveita o sucesso do pupilo para incentivar outros garotos a trilharem o mesmo caminho. "É o que eu sempre falo, que é possível chegar lá. O Lincoln é uma referência para os meninos aqui em Feu Rosa, me motiva a manter a escolinha. Quando vem aqui, ele dá uma palavrinha para a molecada. É muito gratificante saber que ajudei a lapidar um talento", salientou Jerê.

CHEGADA O FLAMENGO

Lincoln e Vinicius Junior foram parceiros nas categorias de base do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

Lincoln sempre foi um menino precoce. No Flamengo desde 2011, ele entrou no time sub-15 quando tinha ainda 13 anos de idade, época em que também foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. Desde 2012 já tinha contrato próprio com uma fornecedora de material esportivo, e no talento com a bola no pé mostrava que nunca teve medo de enfrentar em campo meninos bem mais velhos que ele.

Em 2017, os 16 anos, ganhou status de grande promessa ao se tornar um dos destaques do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi quando Lincoln assinou seu primeiro contrato profissional, com duração de três anos e multa estipulada em R$ 100 milhões. Para Lincoln foi uma temporada inesquecível. Com a seleção brasileira sub-17, foi campeão do Sul-Americano e ficou em terceiro lugar no Mundial, quando foi destaque com três gols. Pelo Flamengo, subiu para integrar o time profissional e ainda teve a chance de disputar a final da Sul-Americana.

MATURIDADE NO PROFISSIONAL

Linconl percebeu que o caminho entre os profissionais seria muito mais difícil, mas nunca se intimidou. "No sub-17 o jogo é mais corrido, é muito perde e ganha, no sub-20 isso diminui e no profissional ainda mais. Você tem que amadurecer, se adaptar à forma de jogar. Acho que amadureci bastante", disse o jogador em janeiro de 2017. Dali em diante, o atacante capixaba passou a alternar bons e maus momentos com a camisa do Flamengo. Uma noite marcante foi quando Lincoln marcou o gol de empate do Flamengo contra o Grêmio, em uma partida de quartas de final da Copa do Brasil, um tento fundamental na classificação para a semifinal da competição.

O atacante capixaba Lincoln fez o gol da vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Já em 2019, o atacante capixaba sofreu ao conviver com uma lesão muscular. Foram 102 dias sem atuar pelo Flamengo, até marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. Um dia de recomeço para o jovem atacante, que também conquistou a confiança do técnico português Jorge Jesus.

"Esse ano não foi um dos melhores, tive duas lesões que me atrapalharam bastante, fiquei muito tempo parado. Procurei trabalhar muito para que, quando tivesse a oportunidade, aproveitasse da melhor maneira. No primeiro turno, contra o Botafogo, eu me machuquei e agora, no segundo turno, graças a Deus pude fazer o gol e garantir a vitória", afirmou Lincoln após a partida.