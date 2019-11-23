Libertadores: veja campanhas de Flamengo e River Plate até a final

Flamengo e River Plate fazem a grande final da Libertadores na tarde deste sábado (23). As duas equipes, ao longo da competição, eliminaram rivais fortes e prometem fazer um jogo muito equilibrado, no estádio Monumental, em Lima, no Peru. Duelo vai fazer a América do Sul parar por duas horas para descobrir quem será o campeão.
Ficha do Jogo
- Estádio: Monumental (Lima - Peru)
- Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
- Horário: 17 horas
- Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus
- River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinole e Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios e De la Cruz; Borré e Matías. Técnico: Marcelo Gallardo