Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia de decisão

Libertadores: veja campanhas de Flamengo e River Plate até a final

As duas equipes, ao longo da competição,  eliminaram rivais fortes e prometem fazer um jogo muito equilibrado, em Lima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 07:00

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 07:00

Gabigol e Borré são esperanças de gols na partida decisiva Crédito: Divulgação
Flamengo e River Plate fazem a grande final da Libertadores na tarde deste sábado (23). As duas equipes, ao longo da competição, eliminaram rivais fortes e prometem fazer um jogo muito equilibrado, no estádio Monumental, em Lima, no Peru. Duelo vai fazer a América do Sul parar por duas horas para descobrir quem será o campeão.

Ficha do Jogo 

  • Estádio: Monumental (Lima - Peru) 
  • Árbitro: Roberto Tobar (Chile) 
  • Horário: 17 horas 
  • Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.  Técnico: Jorge Jesus 
  • River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinole e Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios e De la Cruz; Borré e Matías. Técnico: Marcelo Gallardo

Eles podem decidir a final

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados