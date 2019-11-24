Flamengo é campeão do Brasileirão após derrota do Palmeiras

Jogadores do Flamengo em trio elétrico comemoraram a Taça Libertadores em meio a multidão neste domingo, quando título do Brasileirão foi confirmado Crédito: Bárbara Dias/Agência Estado

Dois títulos em menos de 24 horas. Um dia depois de conquistar a Copa Libertadores da América, o Flamengo ganhou mais um neste domingo (24): sem nem entrar em campo, o Rubro-Negro se tornou heptacampeão do Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 1 do então vice-líder Palmeiras com o Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo

Mesmo faltando mais quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o resultado deste domingo do Palmeiras já tornou matematicamente impossível que o Flamengo seja ultrapassado na tabela. O time carioca soma 81 pontos enquanto o Verdão tem 68, assim como o Santos.

Mesmo se conseguir vencer os próximos quatros jogos, alcançando os mesmos 81 pontos atuais do Flamengo, o clube paulista ficaria atrás na tabela por não conseguir atingir as mesmas 25 vitórias do Rubro-Negro.

O próximo compromisso do Rubro-Negro pelo Brasileiro é contra o Ceará, na quarta (27) às 21h30, no Maracanã. Aliás, o Flamengo já deve fazer outra festa com a torcida e dar a volta olímpica pelos dois títulos ali mesmo, no estádio onde tantos títulos conquistou.

HEPTA HISTÓRICO

Com os dois títulos, o Rubro-Negro fez história e se tornou o primeiro time desde 1963 a ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. A única equipe que obtivera tal feito havia sido o Santos.

A taça do Brasileirão de 2019 se junta às de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009 na sala de troféus do clube carioca. O Palmeiras, que faturou o Brasileiro em 2018, é o maior campeão brasileiro, com dez títulos. O Santos vem logo atrás do rival alviverde, com oito.

O Flamengo também se junta ao São Paulo de 2007 e ao Cruzeiro de 2013 como os campeões com maior antecedência no Nacional.

Antes da chegada de Jesus à Gávea, o clube rubro-negro estava a 8 pontos do Palmeiras, então líder do campeonato. A partir da chegada do português, na 10ª rodada, o time perdeu somente uma partida (para o Bahia, na 13ª rodada, em Salvador) e arrancou até o título.

Foram 20 vitórias sob o comando de Jesus, com quatro empates. O aproveitamento do treinador à frente do Flamengo, no Campeonato Brasileiro até aqui, é de 85% dos pontos disputados. Nas nove rodadas anteriores à vinda do treinador, o aproveitamento foi de 58%.

O Flamengo de Jesus terá a oportunidade de superar o recorde de pontos de um campeão brasileiro. Com 81 atualmente, os cariocas já igualaram a campanha do Corinthians em 2017.

Outro recorde que os flamenguistas terão a oportunidade de buscar é o de menos derrotas em uma campanha vencedora. O São Paulo de 2006 e o Palmeiras do ano passado perderam apenas quatro partidas até levantarem a taça. O Flamengo, até o momento, só perdeu três jogos ao longo de toda a campanha.

PALMEIRAS E GRÊMIO

Se o jogo era decisivo para o Campeonato Brasileiro, o Grêmio tratou de definir as coisas a quatro rodadas do fim: com vitória por 2 a 1 da equipe gaúcha sobre o Palmeiras, deu o título antecipado ao Flamengo. Everton Cebolinha e Bruno Henrique, em cobranças de pênaltis, e Pepê anotaram os gols.

O time de Mano Menezes ficou com a bola, ensaiou momentos de abafa, mas fez pouco. Sem uma criação inspirada, a equipe mandante pouco animou seu torcedor e levou perigo para Paulo Victor. Somente no gol de empate, nos minutos finais, a torcida cantou mais forte. Já com a derrota consolidada, ouviu-se gritos de "vergonha".